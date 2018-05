Grupo de Lima hace un 'último llamado' a suspender los comicios en Venezuela

LEA TAMBIÉN

El Grupo de Lima hizo hoy lunes 14 de mayo del 2018 un "último llamado" a suspender las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela y condenó el "régimen autoritario" en el país suramericano, dijo el canciller de México, Luis Videgaray.

"Los países participantes reiteramos la condena al régimen autoritario que prevalece en Venezuela, que ha violentado la institucionalidad democrática y el Estado de derecho", apuntó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



En la lectura del comunicado emitido por el grupo, el canciller reiteró que el proceso electoral del 20 de mayo es "ilegítimo" y "carente de credibilidad".



Por ello, el Grupo de Lima hace un "último llamado" al Gobierno venezolano a "suspender las elecciones", porque han sido convocadas sin la participación de todos los actores venezolanos ni observación internacional, indicó.



Este lunes se reunieron en México ministros de Exteriores y Finanzas, y representantes de los países que integran el Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú y México, entre otros.



Además, representantes de España y de Estados Unidos, por videoconferencia, acompañaron en la sesión de trabajo, en la que por primera vez participaron también ministros de Hacienda o de Finanzas.



Videgaray reiteró que los países que conforman este grupo, que surgió en agosto de 2017 para evaluar la situación en Venezuela, ven el escenario en el país como "muy grave". "No hay garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático", dijo el Ministro mexicano.



En esta reunión de trabajo se han evaluado "posibles escenarios y posibles acciones a tomar", dijo Videgaray sin dar más detalles, ni posicionarse acerca de si se reconocerán los resultados electorales.



Videgaray también explicó que en esta reunión se han destacado los problemas de salud que padece el país y el impacto de la ola migratoria de venezolanos en otros países de la región, lo que calificó de una "profunda y grave crisis".



El 20 de mayo se celebran presidenciales en Venezuela, en unos comicios en que la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no presentó candidato al considerar que no hay garantías ni condiciones para que se celebren las mismas.



Con todo, en los comicios se medirán el aspirante a la reelección Nicolás Maduro; el opositor Henri Falcón, que se apartó de la decisión de la MUD de no participar e inscribió su candidatura; el expastor evangélico Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.