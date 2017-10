Un grupo de cuencanos pone plazo al Alcalde de Cabrera para que firmar el contrato para terminar el tranvía

Los perjudicados por las obras civiles inconclusas del tranvía dieron plazo al alcalde, Marcelo Cabrera, para que firme el nuevo contrato. La fecha tope es el 3 de noviembre del 2017. Si no se concreta, amenazan con una huelga de hambre y plantear al Gobierno Nacional que asuma de forma directa la ejecución del proyecto.

El 17 de septiembre del 2017, Cabrera anunció que el consocio francés ACTC (agrupa a las empresas Alstom, CIM y NGE Contractig) fue escogido para que termine el 40% de obras civiles faltantes en el trayecto de 21 kilómetro del trazado de la ruta y en el patio taller, e implemente el sistema tecnológico.



El monto previsto para estas obras fue de USD 43,8 millones y un plazo de entrega de 10 meses a partir de la firma del contrato, que el alcalde Cabrera anunció para el 11 de octubre de 2017. Sin embargo, hasta este viernes 20 de octubre la suscripción no se concretó. Cabrera tampoco tiene una nueva fecha para la firma.



Él dijo que los tiempos se deben a que, por un lado, están ajustando la documentación para la contratación; y por el otro, los miembros del Consocio -que no son del Ecuador- están analizando los documentos. “No puedo romper aspectos legales y reglamentarios de la Sistema Nacional de Contratación Pública”, dijo Cabrera.



Pero según la concejala, Dora Ordóñez, esa firma no se cumple porque la francesa ACTN ha puesto como condición al Municipio cuencano que primero le pague al consorcio GME-CITA una indemnización de USD 12 millones, por los retrasos del proyecto que afectan los tiempos de sus compromisos.



Esta última firma está integrada por Alstom, Cim Compagnie y Tso Ineo, encargada de la provisión del material rodante y la puesta en marcha del nuevo sistema de movilidad. Es decir, ellos argumentan que no han podido avanzar en la colocación de los rieles, conforme a los plazos establecidos, por los retrasos de las obras civiles.



Sobre este tema, Cabrera dijo que mantuvo una reunión amplia con los representantes de la firma francesa y están esperando los informes para que suscribir una mediación, pero no especificó el monto que reclama ni tampoco de dónde sacará más recursos para cubrir esos valores.



Mientras estos líos jurídicos-económicos no se resuelven, los dueños de negocios y viviendas ubicados a lo largo del trazado de la ruta de 21 kilómetros, entre ida y retorno, están molestos y desesperados porque el proyecto está casi paralizado y las pérdidas en sus negocios aumentan.



Por eso, en las últimas dos semanas se han realizado plantones con cierre de vías en varios sectores de la avenida España, Américas y la calle Gran Colombia. María Palacios, veedora ciudadana del proyecto, dijo que esperarán hasta el 3 de noviembre para que se firme el contrato y que se retomen las obras.



Palacios dijo que aprovecharán la visita del presidente de la República, Lenín Moreno, el 3 de noviembre por la independencia de Cuenca, para pedirle el apoyo directo para terminar el proyecto de movilidad. Además, que remitieron una carta a Moreno, con una lista de 330 personas que están solicitando créditos a bajos intereses y con tres años de gracia para reactivar sus negocios afectados.