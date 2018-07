Gremios piden que el MOP regule las tarifas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El sector exportador ecuatoriano señala que tiene un problema logístico que actualmente le resta competitividad. Se refiere al cobro de una nueva tarifa para el manejo de contenedores en los depósitos en Guayaquil.

Según los dirigentes de cinco gremios, la aplicación de este costo va de USD 35 a 50 e impacta negativamente a la agenda comercial que impulsa el Gobierno. Por eso solicitaron la intervención del Ministerio de Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos, para que regule a estos patios.



El patio es una infraestructura extra-portuaria que le da servicio a las navieras para que guarden sus contenedores vacíos y los exportadores sacan turnos para retirarlos y llenarlos con los productos de exportación.



Eduardo Ledesma, director de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), lamentó que hasta la fecha no haya respuesta.



También, el 5 de julio pidieron la intervención de la Superintendencia de Poder del Mercado para que investigue el cobro y lo suspenda temporalmente mientras se lleva el proceso. Los gremios señalan que existen supuestas prácticas monopólicas y oligopólicas, según la carta.



La intención es que un tercer actor entre a regular la operación de los patios de contenedores, ya que consideran que no ha habido acuerdos con la Cámara Marítima Ecuatoriana (Camae) que representa a los depósitos. Pero este Diario conoció que ese gremio ha mantenido también reuniones con el MOP para buscar una salida.



La Cámara no hará por ahora un pronunciamiento sobre el tema y mantiene las reuniones con las autoridades.



José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que el servicio que se cobra en los patios de depósitos ya está incluido en el ítem denominado ‘manejo de contenedores vacíos’ que se paga a las navieras. Además, la normativa municipal no estableció ninguna tarifa extra y que el costo lo asuman las navieras.



Pero la mayoría de empresas a escala mundial ya registraron pérdidas por el aumento del precio del búnker, que elevó los costos operativos.





El cobro en los depósitos surgió a raíz de la aprobación de una ordenanza municipal que estableció que esos patios debían prestar servicio 24/7 y los dueños trasladaron el valor a los exportadores para financiar sus costos operativos.



Los gremios bananero, camaronero, cacaotero, atunero y de teca y maderas tropicales calcularon ayer que ese cobro significará un impacto de USD 20 millones en el 2018. Por el volumen de exportaciones, al sector bananero le tocaría pagar USD 13,3 millones, según los datos que la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).



Según Camposano, el impacto en su sector sería de un centavo de dólar por libra de camarón exportado. Una naviera dijo que en cada contenedor entran 48 000 libras, por lo tanto si se divide ese volumen para la tarifa de USD 35 el impacto no sería de un centavo sino de una milésima de dólar.

Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadoras Atuneros, señaló que el sector ya está golpeado con la caída en las ventas, entre 7 y 14% durante el último trimestre. La tarifa llega en un momento crítico, porque afecta a la competitividad, dijo.