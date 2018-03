Proceso contra tasa de servicio aduanero está en análisis, según la CAN

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Walker San Miguel, afirmó que está en análisis el proceso en contra de Ecuador que iniciaron Perú y Colombia para que se catalogue como gravamen la tasa de servicio de control aduanero.

De acuerdo con San Miguel, la etapa de presentar documentos y descargos finalizó y actualmente se encuentra en evaluación en la Dirección General de Comercio de la CAN. Sin embargo, no adelantó información sobre la posible fecha de emisión del fallo.



El pasado 11 de enero el gobierno de Perú presentó un reclamo sobre la resolución del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) ante la Comunidad.



Posteriormente, y en respuesta a una comunicación emitida por el mismo organismo internacional solicitando elementos de información a los demás miembros, Colombia sostuvo que la tasa de los USD 0,10 constituye un gravamen al comercio subregional, contrario al Programa de Liberación Andino.

Ecuador, por su parte, ha explicado la naturaleza de la tasa de servicio de control aduanero “y su compatibilidad con los compromisos comerciales asumidos por Ecuador multilateralmente y en los acuerdos comerciales regionales de los que forma parte”.

Se espera, entonces, el resultado del proceso. San Miguel estuvo presente en el país, pues este lunes 26 de marzo del 2018 se realizó el Seminario Internacional de Propiedad Intelectual de la CAN en el Bankers Club, en el centro de Guayaquil.



El evento tuvo como objetivo amplificar los seminarios académicos y de difusión formativa a países miembros de la CAN en lo referente al tema de propiedad intelectual, en particular sobre elementos como marca país, franquicias y recursos genéticos.



Participaron especialistas de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y magistrados del Tribunal de Justicia de la CAN con sede en Quito.



San Miguel señaló que se realizarán otros seminarios durante el año en ciudades de Bolivia, Perú y Colombia.