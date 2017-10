Intensa granizada sorprendió a Sangolquí

Las actividades que se desarrollan a diario en Sangolquí, en el cantón Rumiñahui, se alteraron durante la tarde de este miércoles 11 de octubre del 2017 debido a una intensa granizada.

Eran aproximadamente las 17:30 cuando las calles de la zona empezaron a cubrirse de hielo.



Roberto Acosta, morador del sector, comenta que se formó una capa blanca de al menos seis centímetros. "Los carros debieron detenerse porque no se podía circular pues las llantas patinaban".



Segundo Ango, en cambio, señala que su vehículo se quedó enterrado en el granizo. "Fue terrible, el carro ya no pudo circular porque patinaba. Tuve que quedarme ahí y ya cuando escampó un poco pedí una pala para ir quitando el granizo y poder salir".



Algunos locales comerciales debieron cerrar para evitar que el agua ingresara a sus áreas internas. "Me asusté un poco porque fue bastante fuerte y el agua empezó a ingresar a los locales. Ya se han visto inundaciones en otros sectores", comentó Geovanna Jurado.



Andrés Piguave salió con su escoba para despejar la entrada a su negocio de menestras, pues el granizo había cubierto la acera. "Es la primera vez que veo una granizada tan fuerte".



El ECU 911 reportó la inundación de viviendas y locales comerciales en sectores como Selva Alegre y Cotogchoa.



Mientras tanto, en el Valle de los Chillos y en el sur de Quito también se registró una fuerte lluvia.

Presencia de lluvia acompañada de tormentas eléctricas en varios sectores de la ciudad. Favor tomar precauciones #LluviaEnQuito. #QuitoListo pic.twitter.com/of2Wcz87wv — COE Quito (@coequito) 12 de octubre de 2017



En algunos tramos de la avenida Simón Bolívar, por ejemplo, se evidenció acumulación de agua, lo que impedía la normal circulación vehicular.

Al menos una docena de moticiclistas se vieron obligados a escampar bajo el puente localizado cerca de la conexión con la avenida Interoceánica.



Según el COE Metropolitano, en la capital la lluvia estuvo acompañada de una tormenta eléctrica.