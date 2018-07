Hombre de 91 años fue golpeado en Los Ángeles y le gritaron 'vuélvete a tu país'

LEA TAMBIÉN

Rodolfo Rodríguez, un hombre mexicano de 92 años chocó accidentalmente con una niña mientras caminaba por una calle de Los Ángeles, California. Después del incidente continuó su marcha.

Pero el hecho enfureció a una mujer quien lo persiguió, lo tiró al suelo, le golpeó el rostro con un ladrillo y le gritó que regresara a su país.



El diario The Sacramento Bee recuperó el incidente que habría sucedido el 4 de julio y señala que el hombre quedó tirado en el piso sangrando y tratando de explicarse lo que había pasado



"Vuelve a tu país, por qué estás aquí, cosas malas", le dijo la supuesta agresora al hombre mayor.



Después, reseñó el diario, cuatro sujetos llegaron al lugar y comenzaron a patear al adulto mayor en el suelo, lo que le provocó costillas rotas, un pómulo roto y moretones en todo el cuerpo.

Erick Mendoza, nieto del hombre, narró al medio estadounidense que su abuelo no habla inglés, por lo que no alcanzó a entender el motivo de la agresión.



"Una persona mayor de 92 años, ¿qué puede hacerle a alguien? No quiso hacer daño", dijo Mendoza.



Un transeúnte que pasaba por el lugar grabó un video de la persona de la tercera edad herido que circula a través de Facebook.



"Pa saber quién cabrones fueron, ahí se fueron con todo y la vieja", dijo el afectado en el video, pero uno de los vecinos asegura que sabe dónde viven.



Por su parte, la cadena KTLA reportó que la oficina del Sheriff revisa videos filmados por otros testigos, gracias a los cuales tiene los rasgos físicos de los cinco atacantes.



"Estamos preocupados, especialmente con el tipo de crimen que cometieron", dijo el agente D'Angelo Robinson a la estación. "Hubo lo que parece ser un niño de 4 años que fue testigo de todo. No podemos tener este tipo de personas así en las calles".



GoFundMe abrió una cuenta para ayudar a pagar los costos médicos de Rodríguez. Para el domingo (8 de julio) por la mañana, la campaña había recaudado más de USD 25 000 de su objetivo original de USD 15 000.