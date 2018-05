Golpes y gases lacrimógenos contra opositores presos en servicio de inteligencia de Venezuela

LEA TAMBIÉN

Opositores encarcelados en la sede del Servicio de Inteligencia en Caracas, en Venezuela, fueron golpeados este miércoles, 16 de mayo del 2018, por uniformados y presos comunes mientras protestaban exigiendo mejores condiciones, denunciaron este miércoles dirigentes políticos y una ONG.

“Gregory Sanabria, uno de los presos políticos, ha sido brutalmente golpeado” y “aparentemente varios de nuestros presos han sido sometidos a torturas”, dijo a periodistas la parlamentaria Delsa Solórzano frente al Helicoide, el edificio policial.



Entre los detenidos se encuentra el estadounidense Joshua Holt, un mormón acusado de posesión de armas de guerra y presuntos planes para desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.



En un mensaje en Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Caracas expresó su “preocupación” porque “Holt y otros ciudadanos estadounidenses están en peligro”.

Estamos muy preocupados por el motín en El Helicoide. La vida de Joshua Holt está en peligro y llamamos de nuevo al gobierno a que lo libere por razones humanitarias. — US Embassy, VE (@usembassyve) 16 de mayo de 2018



“Necesito auxilio (...), tomaron la prisión en donde estoy, están afuera y dicen que quieren matarme”, expresó Holt en un video difundido por redes sociales. Acompañado por opositores, en otra grabación, se le ve más calmado y aclara que no está “secuestrado” en su celda.

Los presos piden libertad para quienes poseen orden de excarcelación, el traslado a tribunales para quienes aún no se les abre juicio y atención médica, según Solórzano, quien anunció que llevará el caso ante Naciones Unidas.



Representantes de la Fiscalía acudieron al lugar, fuertemente custodiado, para escuchar las peticiones y “resolver la situación”, escribió en Twitter el fiscal general, Tarek William Saab.



Fotografías de Sanabria con hematomas en el rostro fueron divulgadas por internet. Fue detenido en 2014 en el marco de protestas que buscaban la salida de Maduro.



El director de la ONG de derechos humanos Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la protesta dejó heridos, sin precisar el número.



En el Helicoide están 54 de los 238 opositores presos que contabiliza Foro Penal. “20 tienen libertad bajo fianza y no se les ha otorgado”, acotó Romero.



Patricia Gutiérrez, esposa del detenido exalcalde Daniel Ceballos, denunció que Sanabria habría sido golpeado por presos comunes, lo que originó la protesta de los opositores, a la que -asegura- policías respondieron con gases lacrimógenos y perdigones.



En un audio y videos enviados a la AFP , Ceballos justifica la protesta en violaciones de los derechos de los presos.



“A Gregory Sanabria, preso político por más de tres años que no ha tenido juicio, le desfiguraron el rostro. Nos cansamos de ver cómo asesinan lentamente a quienes están en el Helicoide”, dice Ceballos, exigiendo la presencia del fiscal en los calabozos.