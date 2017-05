Gobierno venezolano dice 'establecerá la verdad' de cada delito en protestas

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló hoy (24 de mayo de 2017) que una comisión creada por el Gobierno "establecerá la verdad" "sin manipulaciones" en cada uno de los delitos cometidos durante las protestas que atribuyó a "los factores políticos opositores".

"Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos por los factores políticos opositores violentos y extremos", indicó la canciller en la red social Twitter.

Nada ni nadie podrá detener la verdad sobre los delitos de odio cometidos x los factores políticos opositores violentos y extremos — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 24 de mayo de 2017

Rodríguez detalló que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, extendió las funciones de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz del país (creada tras la ola de violencia de 2014 que dejó 43 muertos) para "atender la violencia política" de este año.



Esta comisión será la que, según la canciller, "establecerá la verdad caso por caso, sin manipulaciones ni arbitrariedades".



"La verdad se impondrá a favor de la justicia y la paz", agregó.

Esta instancia, además, entregará un informe a la Asamblea Nacional Constituyente "en aras de preservar el fin supremo de la paz".



La canciller indicó a los medios hoy que esta comisión busca "contribuir al acceso a la justicia por parte de las víctimas", ya que, afirmó, "hay un déficit importante en el acceso a la justicia".



"El déficit en materia de impunidad es relevante y nosotros tenemos (...) (que) colaborar en que la impunidad no reine en nuestro país, que la impunidad no fomente, no procure hechos nuevos de violencia (...) El objetivo de esta comisión es preservar la paz de la república, hacer justicia en toda su forma", resaltó.



Esta reacción de la canciller se da horas después de que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, confirmara hoy que la muerte del joven Juan Pernalete, ocurrida el pasado 26 de abril en medio de protestas en Caracas, fue causada por el impacto de un cartucho de una bomba lacrimógena que le fue disparada directo al pecho.



El resultado de la investigación desvelado por la titular del Ministerio Público contraría la versión del Gobierno venezolano, que aseguró el pasado lunes que la víctima murió por el impacto de "un arma no convencional" y responsabilizó a los propios opositores del deceso del estudiante.

La ola de protestas en contra y a favor del chavismo iniciada el pasado 1 de abril ha dejado 55 muertos y 1 000 heridos.