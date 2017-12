Medios: Gobierno de Trump despide a asesores sobre VIH de Casa Blanca 

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, despidió a todos los asesores relacionados con cuestiones de VIH/sida de la Casa Blanca, publicaron hoy varios medios locales.

Según el diario "The Washington Post", los diez miembros que quedaban recibieron las notificaciones de despido, luego de que en junio otros seis asesores presentaran sus renuncias en protesta a la política de salud de la administración. El epidemiólogo Patrick Sullivan, que había sido contratado por cinco años por el predecesor de Trump, Barack Obama, le dijo al diario que los despidos entran en vigencia inmediatamente. Creado en 1995 y conocido como Pacha, sus miembros provienen de diferentes grupos sociales y profesionales y trabajan de forma voluntaria. Según medios locales, la Casa Blanca argumentó su decisión en que es habitual que cada Gobierno realice cambios en la composición de los órganos asesores.



Sin embargo, los ahora ex miembros dijeron que gobiernos anteriores han permitido que pudieran finalizar los plazos de nombramiento. Todavía no está claro cuándo se renovará el órgano.