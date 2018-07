Gobierno de Trump da a conocer los nombres de los menores de 5 años separados

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Estados Unidos ha entregado a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) una lista con los nombres de los cerca de cien niños menores de cinco años separados en la frontera con México a causa de la política de "tolerancia cero" de la Casa Blanca, confirmó hoy dicho organismo.

Esta acción se produce en respuesta a una reciente orden judicial que exigía a la Administración del presidente Donald Trump el dar a conocer las identidades de estos pequeños antes del lunes, cuando está previsto que se celebre una audiencia judicial para abordar el tema de la reunificación con sus padres.

De acuerdo con un portavoz de ACLU, citado por la cadena CNN, a última hora del sábado el Gobierno entregó a la organización una lista con los nombres de los cerca cien niños que deberían reunirse con sus progenitores antes del martes, en caso de que la Justicia no le conceda una prórroga a las autoridades.



En respuesta, el juez federal de la corte de San Diego Dana Sabraw emitió hoy una orden de protección para resguardar el contenido de dicha lista que determinaría si, en algunos casos, el tribunal cedería a la petición de prórroga para que los menores migrantes sean reunificados con sus padres después de la fecha límite fijada para el próximo martes.



Sabraw resolvió que ambas partes reconocen que el documento incluye "información privada relacionada a individuos en custodia o cuidado del Gobierno estadounidense".



En la audiencia del pasado viernes se estableció que la relación debería detallar los motivos por los cuales se requeriría en algunos de los casos una extensión de tiempo para reunificar a los menores con sus padres.

Lee Gelernt, abogado de ACLU, señaló que varias organizaciones y voluntarios estarían dispuestos a asistir para agilizar la reunificación de familias.

Estados Unidos inició en abril pasado su polémica política de "tolerancia cero" contra la inmigración, que llevó al Gobierno de Trump a separar de sus padres a cerca de 3 000 menores de edad, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas.

De hecho, a finales de junio, Sabraw determinó que los niños menores de cinco años debían volver con sus padres antes de este próximo martes, 10 de julio, y estableció que el resto debían reunirse con sus familiares antes del 26 de este mes.



Según se supo el pasado viernes, la Casa Blanca estaba evaluando la posibilidad de pedirle al juez Sabraw más tiempo para reunir a los menores inmigrantes que fueron separados de sus familiares en la frontera con México.



Sin embargo, el magistrado no contemplaba la posibilidad de conceder una prórroga a no ser que fuera por la "seguridad" de los menores.



Cabe destacar que, debido a la ingente cantidad de niños que fueron separados de sus padres, las autoridades se han visto obligadas a trabajar contrarreloj para confirmar el parentesco de las familias, para lo que ha estado realizando cientos de pruebas de ADN en las últimas semanas.