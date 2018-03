Gobierno reducirá tarifas a comercios para incentivar el uso de tarjetas de débito y crédito

A finales de marzo del 2018, el Gobierno reducirá las tarifas que cobran los emisores de tarjetas de débito y crédito a los establecimientos comerciales.

La Superintendencia de Bancos informó que esta medida se realizará a través de una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que se publicará en el Registro Oficial este mes.



“Es un incentivo, porque a veces la gente no usa la tarjeta porque el local no las recibe o tiene el servicio pero no recibe todas. Con esto se reducen costos y le damos más competitividad a los negocios”, dijo el superintendente Christian Cruz, en una entrevista a un canal de televisión.



Además, Cruz dijo que se reducirá otros rubros, como las tasas de interés para los consumos diferidos, transferencias interbancarias, pagos a través de sistemas electrónicos.



La reducción obedece a una disposición de la Ley de Reactivación Económica, aprobada en diciembre pasado, en la que se estableció que la Junta revisará las tarifas de los servicios bancarios.



En este contexto, la Superintendencia informó que actualmente todos los dispositivos electrónicos de puntos de venta (P.O.S. por sus siglas en inglés), es decir, en donde se insertan las tarjetas de débito o crédito, de cualquier establecimiento comercial del país, “están habilitados para recibir el pago con cualquier marca de tarjetas de crédito o débito emitidas por las entidades financieras debidamente autorizadas por los organismos de control”.

La Superintencencia instó a la ciudadanía a que presente reclamos a la entidad financiera emisora de la tarjeta si hay inconvenientes en el procesamiento electrónico de pagos con tarjetas de crédito o débito a través de los P.O.S.



“En caso de que el requerimiento no sea atendido se podrá presentar un reclamo al Defensor del Cliente y/o a la Superintendencia de Bancos del Ecuador”, dice el comunicado.