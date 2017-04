El Gobierno se reúne con tenedores de bonos ecuatorianos

Parte del frente económico del Gobierno ecuatoriano se encuentra durante la tercera semana de abril del 2017 de gira por EE.UU. y la próxima semana se trasladará a Europa.

El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, mantiene reuniones con inversionistas que adquirieron bonos ecuatorianos.



Según un reporte de la Revista Internacional de Financiamiento (IFR, por sus siglas en inglés) de Reuters, al que tuvo acceso este Diario, la comitiva ecuatoriana visitará Estados Unidos e Inglaterra.



Según la agenda, los funcionarios del Gobierno tenían previsto reuniones el miércoles pasado en Boston, ayer (20 de abril) en Los Ángeles y hoy en San Francisco. El próximo lunes irán a Londres y reteronarán nuevamente EE.UU. al día siguiente para reunirse con inversionistas en Nueva York.



Aberdeen Asset Management, un grupo de inversionistas británico que compró bonos ecuatorianos, confirmó a este Diario que se reunirán con los funcionarios del Gobierno el próximo lunes, 24 de abril , en Londres.



Estos encuentros se denominan ‘non-deal roadshow’, un término que se utiliza en el mundo de los negocios para hacer referencia a las reuniones entre altos ejecutivos de bancos o fondos de inversión y autoridades de un país emisor de bonos, en las cuales no se ofertan nuevas emisiones.



Las reuniones son organizadas por Citigroup, el agente emisor de los bonos soberanos y el Gobierno.



Este Diario pidió información sobre estas reuniones al Ministerio de Finanzas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.



No obstante, pese a que en estos encuentros no se hablan de nuevas emisiones, IFR prevé que el Gobierno ecuatoriano podría adquirir nueva deuda, debido a sus necesidades de financiamiento para cubrir su déficit fiscal de este año.



En caso de que Ecuador decida emitir bonos, dice IFR, sería el próximo mes, antes de que Lenín Moreno se posesione el próximo 24 de mayo.



A finales de enero de este año, sin embargo, el ministro Rivera señaló que no se emitirán nuevamente bonos hasta que el presidente Rafael Correa termine su mandato.

En este mes no sería conveniente una emisión de bonos debido al incremento del riesgo país. Este indicador se ha mantenido al alza desde el 3 de abril pasado, un día después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. Este jueves la cifra se mantuvo al alza y cerró en 733 puntos, la más alta del presente año.



Desde inicios de este mes, el riesgo país sobrepasó los 700 puntos y en las últimas semanas ha ganado 33 puntos.



Ecuador retornó al mercado internacional de capitales en el 2014, luego de que se declarara en ‘default’ (moratoria) en el 2008, y colocó USD 2 000 millones en bonos soberanos con una demanda que superó en 150% la oferta.



En ese entonces, los bonos soberanos se colocaron a un plazo de 10 años y con un cupón de 7,95%, considerado alto, en un contexto de tasas bajas en el hemisferio norte.



El año pasado el Gobierno consiguió USD 2 750 millones en financiamiento a través de emisión de bonos -en julio, septiembre y diciembre- con rendimientos que fluctuaron entre el 9,65 y 10,75%.



El Gobierno hizo su más reciente colocación de bonos el 10 de enero pasado. En aquella ocasión, el Ministerio de Finanzas informó que Ecuador emitió USD 1 000 millones de bonos soberanos, con rendimiento de 9,125% y vencimiento en diciembre del 2026.



Al cierre de febrero del 2017, la deuda pública consolidada llegó a USD 27 620 millones, según el reporte del Ministerio de Finanzas disponible este jueves 20 de abril.



El rubro creció USD 111 millones en relación a enero de este año y comparada con el Producto Interno Bruto (PIB) equivale a 27,5%.



En el primer trimestre de este año el Ministerio de Finanzas también obtuvo financiamiento del Banco Central, del cual logró unos USD 1 500 millones en liquidez.