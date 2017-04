El Gobierno presentó su plan de financiamiento en Londres

El Gobierno baraja, al menos cinco fuentes de financiamiento en el 2017. Deuda interna, multilaterales, preventas petroleras, China y emisiones de bonos serán los mecanismos que utilizará Finanzas para cubrir sus necesidades fiscales en el 2017, informaron las autoridades económicas a inversionistas en Londres (Inglaterra), el lunes 24 de abril del 2017.

Funcionarios del Gobierno, encabezados por Patricio Rivera, se encuentran en una gira que concluye el miércoles, 26 de abril del 2017, en Nueva York, según la Revista de Financiamiento Internacional (IFR, por sus siglas en inglés), luego de una semana de reuniones por varias ciudades de EE.UU. e Inglaterra.



Una de las firmas inversionistas con las que se reunieron fue la británica Aberdeen Asset Management, que adquirió a inicios del presente año bonos soberanos 2022 con un rendimiento del 9,125%.



Edwin Gutiérrez, jefe de Deuda Soberana de Mercados Emergentes de Aberdeen, participó en el encuentro con Rivera y comentó a este Diario que el Gobierno ecuatoriano requiere USD 12 500 millones para este año, para lo cual recurrirá a diferentes fuentes de financiamiento.



La cifra es cercana al monto anunciado por el Ministerio de Finanzas en enero a los inversionistas. En el suplemento de las Notas de los bonos 2026 anotó que las necesidades de financiamiento para el 2017 ascenderán a USD

11 600 millones, tanto en deuda interna como externa.

El Gobierno informó, según Gutiérrez, que recurrirá a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), créditos con China y el Banco Central del Ecuador (BCE). Y, las autoridades indicaron que prevén realizar una nueva preventa por USD 400 millones. Aunque no se informó de una nueva colocación de bonos, Aberdeen consideró que es una opción este año.



Finanzas confirmó días atrás que negocia un primer tramo de un préstamo con China por USD 400 millones.



En el encuentro se mencionó que no se descarta un acercamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), en caso de que la economía nacional tenga un fuerte ‘shock’.



Finanzas también puede recurrir a liquidez del Biess en el 2017. La entidad tiene un cupo de inversión en papeles estatales por USD 894 millones.

El BCE ha prestado USD 1 500 millones



En el primer trimestre, el Banco Central del Ecuador (BCE) ha sido uno de los principales prestamistas del Gobierno. De acuerdo al Boletín Monetario Semanal de la entidad, hasta abril pasado, el BCE le ha transferido a Finanzas USD 1 500 millones a través de estas operaciones.



Desde el BCE se ha defendido estos créditos de liquidez. Además, la entidad señaló en días pasados, vía correo, que el Gobierno “acudió a recursos de endeudamiento para evitar ‘paquetazos’, priorizando el bienestar de la población sin la adopción de medidas de ajuste”.



China es el principal prestamista



El gigante asiático se mantiene como el principal prestamista del país. Al cierre de marzo, el saldo de deuda con China llegó a USD 8 038 millones y representa el 30,3% del total de la deuda externa.

En marzo, el Gobierno pagó USD 284 millones a China, según información de Finanzas.



En semanas pasadas, el Ministerio de Finanzas confirmó a este Diario que el país negocia el primer tramo de un nuevo crédito con China por USD 400 millones. El préstamo será para proyectos de reconstrucción por el terremoto del año pasado.



Los bonos, una opción en el 2017



En este año, el Gobierno emitió USD 1 000 millones en bonos soberanos en los mercados internacionales, que vencerán en el 2022 y ofrecen un rendimiento de 9,125%.



Con tres colocaciones por un total de USD 2 750 millones, el 2016 fue el año en que más emisiones se realizaron. Pese a que en las reuniones que mantuvieron las autoridades del país con tenedores en Londres no se habló de nuevas emisiones, IFR consideró que podría haber una nueva emisión de papeles. No obstante, no se sabe con certeza cuando podría ocurrir esta nueva operación.

Multilaterales otorgaron más créditos



En el primer trimestre del 2017, los organismos multilaterales le han prestado al país USD 165,4 millones, según el Boletín de Deuda Externa del Ministerio de Finanzas.



La entidad que más ha prestado ha sido el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con un total de USD 110 millones. En el 2016, el saldo total que se adeudaba a estos organismos fue de USD 8 247 millones, según Finanzas.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó el año pasado un préstamo rápido de liquidez para afrontar problemas de balanza de pagos.



Preventas petroleras son otra fuente



Este tipo de operaciones han sido una fuente importante de financiamiento. Las últimas operaciones se efectuaron en diciembre del 2016. Gracias a ello, el Fisco recibió USD 900 millones por dos contratos de venta de crudo y fuel oil.



Entre el 2009 y el 2016, según información pública disponible, Ecuador firmó 13 contratos de preventa de petróleo o préstamos atados a la entrega de crudo o derivados. En esta cifra no constan las dos últimas.



El Gobierno no cataloga a las operaciones de ventas anticipadas como endeudamiento.



Biess puede invertir 894 millones



El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) trabaja con el mismo presupuesto de inversiones del año pasado hasta que se posesione el nuevo Presidente de la República. Dentro de ese plan, la entidad puede invertir hasta USD 894 millones en papeles del Ministerio de Finanzas durante este año.



La entidad aclaró, en una carta enviada a este Diario, que no ha realizado préstamos en este año al Fisco y que sus inversiones, tanto en el sector público como privado, se encuentran respaldadas por análisis de riesgo financiero y legal.