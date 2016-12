El Gobierno planea un operativo para capturar a responsables de la muerte de un Policía

El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo este jueves, 15 de diciembre 2016, que "se ha logrado identificar a las personas que abrieron fuego" en contra de un grupo de uniformados ayer, en Morona Santiago. Está en marcha un operativo de captura para las personas que ocasionaron la muerte de un policía y que dejaron otros miembros de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas heridos durante un enfrentamiento entre los uniformados y gente de la comunidad que habita en los alrededores del campamento minero La Esperanza, en la provincia de Morona Santiago.

El Ministro ofreció estas declaraciones antes de ingresar a una reunión que convocó el presidente Rafael Correa con secretarios de Estado y gobernadores a escala nacional, la mañana de este jueves.



Navas dijo que la confrontación no fue la primera y por ello ya existía una denuncia realizada semanas atrás, cuando empezaron los enfrentamientos. "No es la primera pero sí la más violenta ya se encuentran identificadas quienes han sido las personas que se encontraban liderando estos actos", dijo.



El Ministro agregó que mantuvo una conversación con el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga y que a partir de ahí se envió un grupo especial de fiscales para agilitar los operativos. Según Navas, los responsables de los fallecimientos son miembros de comunidades de nacionalidades indígenas "pero también que están vinculadas con dirigencia irresponsable".



El funcionario agregó que la gente puede oponerse a cualquier iniciativa, pero que la violencia no era el camino.



Dijo que se atentó contra la vida de una persona que tenía una hija. Además, informó que el miércoles (14 de diciembre) se reunieron las cabezas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para estructurar el operativo. En la noche se decretó el estado de emergencia en la provincia amazónica. Así se espera evitar afectaciones y enfrentamientos en otras zonas.



Acusó a los miembros de la Conaie de buscar desde el principio "muertos y desde lado de ellos tenemos información de que han convencido a la juventud a que vayan armados, dándoles todas las herramientas para que puedan participar de esta forma en estos actos violentos".



Según Navas, con la Secretaría de la Política se ha conversado y se han abierto mesas de diálogo en territorio, pero los comuneros supuestamente no han querido dialogar y han sido radicales. "No podemos, estamos de un estado derecho, tenemos que defender el estado de derecho (...) Sus posiciones violentas no tiene cabida en absoluto” .