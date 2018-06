Gobierno negocia el retorno de Inter Rao

LEA TAMBIÉN

Un año y dos meses después de que el Gobierno anterior terminara unilateralmente el contrato con Inter Rao, el Régimen actual busca acuerdos para que esta firma rusa retome las labores pendientes en el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.

Inter Rao era la encargada de instalar los equipos electromecánicos (turbinas, generadores, compuertas, válvulas y otros) que se requieren para esta central. Pero en diciembre del 2016, el entonces presidente Rafael Correa ordenó dar por terminado el contrato con esta firma rusa por supuestos incumplimientos.



La salida de Inter Rao se concretó en marzo del 2017. Este proceso incluyó la calificación de empresa incumplida en el registro de proveedores.



Desde entonces, las labores a cargo de esta firma se encuentran paralizadas. El suministro de los equipos tiene un avance del 90%, pero su montaje en la central alcanzó solo el 38%, informó Inter Rao Export, que es parte del Grupo Inter Rao, vía correo electrónico.



La firma rusa expresó que terminar con el montaje de los equipos fue “imposible por las largas demoras que se presentaban en los trabajos de construcción que no eran parte del alcance de esta empresa”.



Para retomar los trabajos de equipamiento en Toachi-Pilatón, la Celec anunció en mayo del 2017 que se iniciará un proceso para contratar de manera directa a una empresa que suministre estos equipos, pero esto no prosperó.



Durante el segundo semestre del año anterior se realizaron también algunos intentos para buscar soluciones amigables entre el Gobierno ecuatoriano e Inter Rao y resolver la situación de este proyecto, pero esto tampoco se concretó.



La empresa rusa aseguró que en esto influyó el cambio de autoridades en este sector.



Durante el Gobierno actual, desde mayo del 2017 hasta la fecha, al frente del Ministerio de Electricidad han estado Medardo Cadena, Elsy Parodi, Rubén Barreno y Carlos Pérez. Por la Celec han pasado Francisco Vergara, Jorge Moscoso y Juan Saavedra.



Las nuevas autoridades propiciaron un encuentro en Moscú el 14 de mayo de este año. Allí se conformó una comisión intergubernamental ruso-ecuatoriana para la cooperación económica comercial.



Además, los representantes del Ministerio de Energía de Rusia y del Ministerio de Hidrocarburos de Ecuador firmaron un protocolo conjunto.



En este documento se acordó buscar una solución rápida y amistosa para los proyectos central hidroeléctrica Toachi-Pilatón y central termoeléctrica Termogas Machala, que estaba también a cargo de la firma rusa; excluir a Inter Rao del registro de proveedores incumplidos; y la firma de un convenio para continuar con la realización de ambos proyec­tos entre Inter Rao y Celec.



Para Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha (Cieepi), es acertado buscar acuerdos con Inter Rao para que este proyecto entre en producción.



Lo contrario -explicó- implicaría un panorama complicado, pues conseguir otra empresa puede tomar entre uno y dos años, lo cual generará pérdidas económicas, por el lucro cesante que implica no tener operativa esta central.



El monto y el plazo para terminar con el proyecto electromecánico de Toachi-Pilatón, ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, aún no están definidos.



El presupuesto para Toachi-Pilatón asciende a USD 664,6 millones, según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. De este monto, ya se han invertido USD 402,9 millones. Pero se podrían requerir recursos extras.



En la gestión de Francisco Vergara, exgerente de la Celec, mediante un estudio se determinó un precio referencial de USD 75 millones para terminar esta obra. Este informe incluso fue aprobado en noviembre del 2017 en el Directorio.



Este monto incluye, aparte de las obras pendientes de los equipos electromecánicos, nuevos sistemas de comunicación que requiere el proyecto, sistema contra incendios que no estaba contemplado y otros rubros, enfatizó Vergara.



Para determinar con precisión estos valores, la actual administración de Celec precisó que está en proceso la contratación de una consultoría. Esta realizará una revisión, análisis, complementación y elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, cronograma de ejecución del proyecto, criterios de diseño y presupuesto referencial.



Actualmente, en Toachi-Pilatón se realizan actividades relacionadas con las obras civiles y a cargo de la empresa china CWE, que trabaja en cinco frentes, informó la Celec.



Las tareas se concentran en la casa de máquinas, en la presa Toachi, en la captación del río Pilatón, en el túnel de carga Toachi-Alluriquín y en el túnel y estructura de descarga Alluriquín. En total, el proyecto registra un avance del 95,06%, pese a que la obra se inició hace 10 años, como parte de las ocho hidroeléctricas que impulsó el Gobierno anterior.