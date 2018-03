Gobierno mexicano registra 30 asesinatos relacionados al proceso electoral

El secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete, informó este lunes 12 de marzo que al menos 30 asesinatos están relacionados con el actual proceso electoral que tendrá su culmen con las votaciones presidenciales del próximo 1 de julio.

"Llevamos alrededor de 30 muertes de personas, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales", dijo Navarrete en una conferencia de prensa tras el evento "Mujeres por la Seguridad y la Paz".



Navarrete señaló que estos homicidios están "muy focalizados" en algunas regiones del país" y aunque no precisó lugares señaló "algunos municipios de estados como Guerrero, Chihuahua y Jalisco".



El funcionario agregó que el Gobierno continuará con su exhorto a los partidos políticos para sentarse a resolver temas de seguridad electoral, tras reunirse con algunos para analizar la protección de candidatos.



Recordó que se buscan las mejores condiciones "para que en un año electoral el voto ciudadano se exprese", y los candidatos realicen sus propuestas de la mejor manera además "de dotar de seguridad a candidatos, partidos y ciudadanos.

Navarrete indicó que la petición de diálogo a los partidos sigue abierta y contó que él ya ha tenido conversaciones con dirigentes de algunos partidos políticos.



Señaló que su ministerio no convocó una mesa electoral porque ya está en "el Instituto Nacional Electoral (INE) y hay que fortalecer a ese árbitro y la primera medida para fortalecerlo, es no duplicarle su trabajo, cuando además no hay facultades legales".



Dijo que la convocatoria que le hizo a los partidos políticos fue para una mesa de seguridad en un año electoral "para ser mucho más eficaces".



El actual proceso electoral arrancó el 8 de septiembre de 2017 y culminará en las urnas el 1 de julio próximo cuando se elijan al presidente de México y a otros 3.040 cargos en 30 de los 32 estados del país.