Gobierno anuncia seis medidas para la Refinería de Esmeraldas

Tras reconocer que la situación en la Refinería de Esmeraldas es crítica, el Presidente de la República y el Ministro de Hidrocarburos anunciaron seis acciones que se ejecutarán en el mediano plazo.

Estas medidas son: una evaluación técnica de cada una de las áreas del sistema de refinación para tomar acciones correctivas y preventivas; elaborar una valoración de los requerimientos adicionales para el óptimo funcionamiento de la Refinería; solicitar la intervención de los organismos de control para revisión de los contratos de repotenciación y sostenimiento; mejorar la confiabilidad de la generación eléctrica; implementación de procesos para mejorar la calidad de los combustibles; y contratar a la ESPE EP para cerrar y liquidar contratos.



Según Pérez, la repotenciación que efectuó el anterior Gobierno no fue integral, sino focalizada. El Ministro reconoció que tras haber recorrido la Refinería y luego de escuchar a los técnicos se encontraron problemas de funcionamiento en varias áreas.



Como ejemplo mencionó problemas en la Unidad FCC, así como en la Unidad Hidrodesulfuradora. También mencionó que hay una baja confiabilidad en el sistema de generación eléctrica y fallas en el sistema de almacenamiento de combustible.



En el caso puntual de la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidosa (FCC), considerada el corazón de la Refinería, Pérez dijo que será intervenida durante un paro programado que durará 45 días, y que se invertirán USD 400 millones para su rehabilitación. El Ministro señaló que la paralización es dinero que le cuesta al país. “Parar la Refinería de Esmeraldas le costaría al país USD 1,2 millones diarios”.

“La situación de las instalaciones de la Refinería de Esmeraldas es crítica, el trabajo de repotenciación no fue integral. Ciertos sectores fueron reparados y muchos de ellos, pese a que el tiempo recorrido es corto, ya tienen problemas”.



El diagnóstico se agravó con cada dato que ofreció Pérez. Dijo que existe una baja confiabilidad en el sistema de generación eléctrica propio de la Refinería, que si bien está conectada al sistema nacional, cualquier variación de voltaje y frecuencia causa una paralización de la planta.



Añadió que los sistemas de generación eléctrica son obsoletos, que han cumplido su vida útil y necesitan ser reemplazados. Apenas uno de cinco regeneradores de 4 megavatios fue reemplazado durante la repotenciación.



Lenín Moreno también fue crítico. “Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de un sector fundamental en el desarrollo nacional”, dijo el Presidente de la República.



Para Fernando Santos, exministro de Energía, el proceso de repotenciación impulsado por el Gobierno anterior es el “peor atraco de fondos públicos”. El exfuncionario refirió que aunque inicialmente había una propuesta de la empresa constructora de esta planta, Chiyoda, para repotenciar la refinería a un costo de USD 187 millones, esta no fue aceptada. Al final la intervención terminó costando USD 2 200 millones y no se cumplió el objetivo. “Hay que reparar la refinería de nuevo, porque no sirve”.

Esto, según Santos, representará una pérdida para el Estado, porque se necesitará una alta inversión para importar derivados de petróleo y adquirir los repuestos. Por esto, hizo un llamado para que se investigue y sancione a los responsables de la repotenciación inconclusa de la refinería.



USD 1 528 millones en la Refinería del Pacífico



El ministro Pérez también se refirió a la Refinería del Pacífico, que empezó a diseñarse en el Gobierno anterior, en Manabí. Dijo que no ha habido interés de inversionistas y que por eso se trabaja actualmente con el Ministerio de Comercio Exterior para buscar interesados en invertir en este proyecto. Hasta la fecha, añadió el funcionario, se han invertido USD 1 528 millones en la Refinería del Pacífico.



El presidente Moreno admitió que es importante tener una refinería, pero hay que hacerlo de forma responsable y con inversión. “En concreto, ninguna persona o entidad ha demostrado interés en la Refinería del Pacífico”.



El Presidente de la República también anunció en Esmeraldas que el campo petrolero Sacha será explotado por Petroamazonas. “La joya de la corona se queda en nuestras manos”. Sacha está localizado en el cantón Joya de los Sachas, en Orellana, y actualmente tiene una producción de 66 000 barriles por día. Sus reservas remanentes están estimadas en 350 millones de barriles