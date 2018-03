El Gobierno busca fortalecerse en Manabí

Manabí será una prioridad para el Gobierno este año, para lo cual ha establecido cuatro líneas de acción en la tercera provincia más poblada del país.

Dentro del plan se ha considerado reforzar la reconstrucción y la reactivación económica en la zona, que fue la más devastada en el terremoto del 16 de abril del 2016.



También, se comunicará mejor el avance de las obras, se repotenciará el trabajo y, en lo político, se consolidarán las bases de Alianza País (AP).



Dos de las líneas ya empezaron su ejecución. El presidente Lenín Moreno, en el marco del trabajo en cada zona, visitó Manabí el jueves pasado y dijo que hay una deuda histórica con esa localidad, que deberá ser atendida rápidamente.



Hizo anuncios. Hay USD 307 millones para la ejecución de 15 obras durante el primer semestre del 2018. Entre ellas citó el hospital de Portoviejo y aquellos que están en el programa de reconstrucción, como el Napoleón Dávila de Chone y Miguel Alcívar de Bahía de Caráquez.



Otro de los proyectos es el aeropuerto de Manta. Dijo que en mayo iniciarán las obras de la nueva terminal, que se ejecutará con un crédito de USD 21 millones del Exim Bank de China. Además, se entregarán este año 50 000 viviendas.



En febrero pasado, tras la consulta popular y referendo, Moreno expresó su preocupación por el triunfo del no en Manabí en tres preguntas, que fueron promovidas por el correísmo. Adelantó que a la provincia “le mintieron” y que su Gobierno estaba dispuesto a acelerar los proyectos de la reconstrucción.



En ese marco, otra de las estrategias fue delegar la coordinación del Comité de la Reconstrucción a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella ya tuvo el lunes anterior una primera reunión en la que se establecieron cambios.



El gobernador manabita, Fabricio Díaz, comentó que la segunda mandataria les pidió reuniones cada 15 días para articular la ejecución de obras y medir la efectividad de lo programado. En la administración pasada, dijo, apenas se realizaron ocho reuniones del Comité en 21 meses.



Para el segundo semestre del 2018 se invertirán otros USD 183 millones para un total de 28 obras que incluyen varias vías, la repotenciación del puerto de Manta y varios establecimientos educativos.



José Herrera, secretario técnico del Comité, refirió que habrá una mejor estrategia de comunicación. Él comentó que los resultados electorales adversos pasados quizá obedecieron a una percepción de la población de que no se está atendiendo la reconstrucción.



“La gente dice: el Gobierno anterior sí hacía; pero era otra realidad, existió dinero en efectivo y había más trabajo de evacuación (...) Ya estamos en la etapa posterremoto, la gente quiere obras en las áreas de salud, educación y vivienda y es lo que priorizamos ahora”.

También dijo que se está trabajando en temas que han tenido poca difusión como la red de agua potable, que antes no existía en los sectores Tarqui, Jocay y Los Esteros, en Manta.



En la consulta popular, el no se impuso en las tres preguntas promocionadas por el correísmo en los cantones Jama, Jaramijó, Manta, Montecristi, Olmedo, Pedernales, Portoviejo, San Vicente y Pichincha.

El alcalde portovejense Agustín Casanova señaló que hubo gente de la provincia que no desconoció el trabajo realizado por el expresidente Rafael Correa. Además, indicó que el retiro momentáneo de USD 300 millones de las cuentas de la Reconstrucción, por parte del Ministerio de Finanzas, también pudo influir en el electorado.



La legisladora alterna María Luisa Moreno, miembro del concejo directivo de AP en Manabí, consideró que afectó la salida en enero pasado de Esteban Bernal del Comité de la Reconstrucción. Él era además gerente de campaña. Susana Dueñas también dejó la lista 35. Ella se desempeñaba como directora provincial.



“Otra buena señal ha sido el nombramiento de Ricardo Zambrano, un manabita, como secretario de AP”, indicó. En Manabí, según Moreno, se encuentran activos 1 300 comités de la revolución.



En contexto



El Gobierno apunta a fortalecerse en Manabí tras los resultados de la pasada consulta popular. En esta jurisdicción de la Costa ganó el no en tres preguntas de la consulta popular y referendo. Las acciones se harán previo a las elecciones seccionales del 2019.