El Gobierno argentino le retiró a Nicolás Maduro la condecoración que le había otorgado Cristina Kirchner

El Gobierno argentino le retiró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la distinción que le había otorgado en el 2013 la entonces presidente Cristina Kirchner. La decisión, que había sido adelantada por el propio Mauricio Macri semanas atrás, fue comunicada a través del decreto 640/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial de este viernes (11 de agosto del 2017) con la firma del Presidente y el canciller Jorge Faurie.

El decreto de hoy aprueba el acta del Consejo de la Orden del Libertador San Martín que el pasado 2 de agosto dispuso adoptar "los recaudos pertinentes a fin de solicitarle al recipiendario la devolución de las insignias de la Orden en el Grado de Collar oportunamente conferidas, en razón de haber dejado de ser acreedor de tan alto honor y reconocimiento de la Nación Argentina, así como haber transgredido los principios sanmartinianos que rigen esa Orden", se indicó en los fundamentos.



De esta manera, el Mandatario no podrá utilizar el collar que le entregó la ex jefa de Estado "por actos incompatibles con la dignidad de la Orden".



Maduro, señala el texto oficial, "es responsable del agravamiento de la crisis política, social y humanitaria por la que atraviesa su país, desconociendo el llamamiento permanente de amplios sectores de la sociedad civil venezolana y de la comunidad internacional para garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios del orden democrático y el respeto a las libertades individuales".



Además, el Gobierno mencionó que el Presidente venezolano "ha promovido el uso injustificado del instrumento militar y la justicia militar para reprimir protestas y enjuiciar a opositores", "ha demostrado carecer de los valores sanmartinianos de respeto a la libertad y a los pueblos de América Latina" y "no ha mostrado la voluntad ni la capacidad de garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios del orden democrático y el respeto a las libertades individuales".



También se consideró en particular que Maduro "ha proseguido con la elección de una Asamblea Constituyente contraria al ordenamiento jurídico".