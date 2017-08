El Gobierno no concederá más indultos a líderes indígenas

La secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, indicó que no se concederán más indultos a los líderes indígenas que constan en una lista enviada por la Conaie. El presidente Lenín Moreno extendió siete tras analizarlos jurídicamente.

La tarde de este miércoles 16 de agosto, la funcionaria sostuvo que los casos restantes no cumplen con los requisitos de ley para concederlos. El sector indígena espera que al menos se otorguen dos adicionales. “Hay un avance y esperamos seguir trabajando. Vamos a seguir insistiendo en este derecho”.



Los indígenas presentaron 20 nombres para ser indultados. De ese número, siete fueron indultados y 12 dirigentes indígenas fueron liberados tras una audiencia de juzgamiento en Loja, en un proceso que no tiene que ver con el diálogo nacional, sino que se baraja en los organismos de justicia.



Las declaraciones de Pabón se dieron en el marco de una mesa de trabajo entre la Conaie y miembros del Gobierno. Entre otros temas se trató la educación intercultural, la universidad indígena, transporte comunitario y lucha contra la corrupción.



Esperan mantener nuevas reuniones para avanzar en una agenda que presentaron en junio pasado. Todavía no existe una fecha para hablar con el presidente de la República, Lenín Moreno. El 4 de septiembre habrá una nueva reunión con los ministros de Minería y Agricultura para tratar temas pendientes