Gobierno presenta en Guayaquil el proyecto de política pública para la comunidad Glbti

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La bandera multicolor se extendió en la Gobernación del Guayas. La mañana de este jueves 28 de junio del 2018, cuando se recuerda el Día Internacional del Orgullo Glbti, el Gobierno presentó en Guayaquil la propuesta de política pública para garantizar los derechos de esta comunidad.

Liliana Guzmán, ministra subrogante de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, dijo que una de las bases de la propuesta es la reactivación y formalización de la mesa intersectorial Glbti (gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales). Esta ha convocado a varias organizaciones y agrupaciones de las principales ciudades del país para recopilar pedidos.



También se encargará de vigilar el cumplimiento de la política.

Las principales demandas identificadas apuntan al control del tratamiento de deshomosexualización en clínicas clandestinas, fomentar protocolos de atención a personas intersex, protocolos para atención de niños y niñas transexuales en el sistema educativo, acciones para acceder a la educación superior, mecanismos para la inclusión laboral y una normativa para evitar discriminación en los centros de privación de libertad.



“Cada una de estas demandas ha sido acogida para la generación de la presente política pública. A través de esta el Estado se compromete a crear acciones concretas para combatir los estereotipos que generan discriminación, así como adoptar medidas para la promoción y garantía de los derechos”, indicó Guzmán.

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña explicó que la propuesta se hará efectiva a través de Decreto Presidencial. “Esto denota el compromiso que el Gobierno tiene para seguir construyendo un Ecuador con condiciones que permitan combatir de manera implacable la burla, el miedo, la humillación, la violencia y el temor que sufren las personas de la diversidad sexual”, dijo.



María Sol Mite, presidenta de la asociación Comunidad Futura, asegura que la propuesta beneficiará a cerca de 600 000 ecuatorianos identificados como parte de la comunidad Glbti, según un censo de 2013. “Representamos un grupo importante para la matriz productiva, un importante grupo político y de actores sociales”.



Para el cumplimiento de la política, Fernando Orozco, del Comité Operativo de Activismo y Proyectos, considera necesario implementar normativas de acción. “Por ejemplo en la parte laboral necesitamos que se incluya un porcentaje de empleados de la población Glbti, ya que actualmente no se les da espacio en las empresas”.



En el 2013 un estudio sobre las condiciones de vida del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), determinó que el 32% de la población Glbti no posee título universitario. El 58% no está afiliada a la seguridad social ni tiene acceso a otro tipo de seguro de salud.