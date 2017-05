El Gobierno expropia al Issfa 8,2 hectáreas de terrenos en Samanes, según vocal del Consejo Directivo

El Gobierno expropió 8,2 hectáreas de terrenos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad de las Fuerzas Armadas (Issfa) en el sector del Polideportivo Los Samanes, en el norte de Guayaquil.

Así lo informó a este Diario Wagner Bravo, vocal alterno en el Consejo Directivo del Issfa y militar en servicio pasivo, la mañana de este 18 de mayo del 2017. El general en servicio pasivo dijo que recibieron una comunicación de la empresa gubernamental Inmobiliar, con fecha 15 de mayo, en la cual se informa sobre la declaratoria de utilidad pública de esos predios.



Según Bravo, estos terrenos no estaban considerados en las negociaciones para la ampliación del parque Samanes. Para ese fin se había planteado la permuta entre 164 hectáreas cercanas a dicho parque con terrenos de Inmobiliar en otros sectores para el desarrollo inmobiliario.



El Consejo Directivo del Seguro Militar (Issfa) el 4 de mayo pasado aceptó que tres lotes el parque Samanes a propiedad del Estado y a cambio se entregaron otras tres propiedades, de las cuales dos están en Guayaquil y una en Quito,según un comunicado que emitió en esa fecha el Ministerio de Defensa.



Ahora Bravo señala que la nueva expropiación no fue parte de esa permuta. “Se nos está expropiando ese terreno sin respetar que es el patrimonio de nuestra Seguridad Social”, advirtió. Y que supuestamente no hubo una negociación previa sobre esas 8,2 hectáreas.



En ese complejo deportivo funcionan varias canchas y estaba arrendado al Club Sport Emelec. Está ubicado en la avenida Francisco de Orellana, frente al Parque Samanes.



El gobernador de Guayas, Luis Monge, confirmó la mañana de este 18 de mayo la expropiación. Refirió que la Constitución la faculta y que el acto se lo hizo a través de Inmobiliar en coordinación con la Presidencia.



“Son temas que sin duda van a favorecer a una inmensa mayoría de la población y se está actuando conforme a la ley, así que no es para preocuparse, se llegan a acuerdos de una u otra manera, siempre será en beneficio de las grandes mayorías”, anotó.



Según Bravo están preparando una acción de protección para “defender los intereses”. “La nueva Ley de eficiencia de la contratación pública determina que para que el Estado adquiera algún bien está la permuta o la negociación. En este caso no se han dado esos pasos para pasar a la expropiación”, manifestó.