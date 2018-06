Gobierno ecuatoriano toma distancia de la ALBA en el tema Venezuela

LEA TAMBIÉN

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, informó este martes, 5 de junio del 2018, que Ecuador difiere de la postura de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) sobre la crisis en Venezuela. El Ministro participó en un conversatorio con medios de comunicación sobre temas de coyuntura nacional.

El funcionario ratificó la decisión del presidente Lenín Moreno para desclasificar toda la información que le concierne al Ejecutivo con relación a los casos del supuesto secuestro del exlegislador Fernando Balda y el asesinato del General Jorge Gabela.



También que se hizo un pedido formal a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública para que realicen una investigación sobre la desaparición de David Romo y la supuesta persecución al exasambleísta Galo Lara. Así como la confirmación de la visita al país de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.



Tras esta introducción, el Secretario respondió preguntas sobre varios temas:



Visita de Mike Pence

El funcionario indicó que Ecuador tiene prioridades en sus relaciones con EE.UU. La posición del Gobierno sobre esta visita se estructura teniendo en cuenta que tiene la mayor relación comercial con Ecuador. "Son a quien más vendemos y más compramos del mundo".



En este sentido, durante la visita de un día, buscarán dialogar sobre comercio exterior, exportaciones, migración y, en cambio, Estados Unidos tiene interés en conversar sobre otras temáticas como la crisis en Venezuela y Ecuador está dispuesto a hacerlo.



Postura ecuatoriana sobre Venezuela

Roldán explicó que la postura la dará a conocer el vicecanciller Rolando Suárez en la reunión que se mantendrá hoy en la OEA para tratar la propuesta norteamericana para expulsar a Venezuela de ese organismo multilateral.



Añadió que Ecuador condena lo que está viviendo ese país sobre todo con las personas que deben salir de Venezuela en circunstancias graves y también la situación de los derechos humanos de presos políticos. Al mismo tiempo, cree que el mismo pueblo venezolano debe decidir sobre la validez de las elecciones presidenciales que reeligieron a Nicolás Maduro.



"El Ecuador va a hacer una propuesta democrática sobre el tema. Y es una propuesta que no tiene que ver con sanciones económicas, que no tiene que ver con decidir desde fuera sobre las elecciones y tampoco está de la mano con defender todo lo que pasa en Venezuela. Es decir, no estamos con los países del ALBA y el Ecuador va a tener una posición propia", dijo Roldán.



Desclasificación de documentos

Expuso que tanto las personas afectadas en los casos Balda y Gabela podrán pedir al Ejecutivo la liberación de los documentos relacionados con el tema. Añadió que será la justicia la que definirá qué hacer con esos temas. Se aclaró que la información desclasificada no se entregará sino que los interesados deben pedirla.



Sumó que la posición del presidente Moreno es de respeto a la democracia y por eso desclasificará todos los documentos en todos los casos en los que la verdad todavía no se haya revelado. Descartó que la desclasificación afecte a la instrucción fiscal del caso Balda sino que abona a la investigación.



Investigación sobre Galo Lara y David Romo

Dijo que habrá que ver primero qué resultados arroja la investigación que realizarán las Defensorías para luego definir la postura del Gobierno.



Seguridad de Rafael Correa y Jorge Glas

El Secretario de la Presidencia indicó que aún no conocer particularmente que ocurrió con la orden dada por el presidente Lenín Moreno, de retirar la seguridad a los exmandatarios. Pero, ofreció solicitar un informe y hacerlo público.