Gobierno evalúa acción administrativa y judicial contra resolución de la CAN por tasa aduanera

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aseguró que el Gobierno evalúa los recursos procesales, tanto administrativos como judiciales, para la revisión de la resolución de la Comunidad Andina (CAN) que califica como gravamen la tasa de servicio de control aduanero.

El despacho señaló este martes, 24 de abril del 2018, a través de un comunicado publicado en su portal web que junto con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones y el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) revisarán las posibles acciones a tomar, en el marco del ordenamiento jurídico andino.



“La referida resolución no constituye en modo alguno un acto en firme ni la etapa final del proceso, y que por tanto Ecuador dispone de varios recursos legales”, señaló el Ministerio.



En el ámbito administrativo, asegura que una de las medidas consiste en un recurso de reconsideración. Mientras que en lo judicial, es posible interponer una acción de nulidad contra la resolución de la CAN ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.



La resolución N° 1999, del 20 de abril del 2018, emitida por la Secretaría General de la CAN cataloga como gravamen la tasa aduanera creada por Senae y fija un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de dicha resolución, para que el gobierno de Ecuador retire la medida para el comercio andino.



De acuerdo con el organismo internacional, la medida atenta contra el Acuerdo de Cartagena y el Programa de Liberación contenido en él.

Reacción de gremios nacionales



Las reacciones de gremios nacionales continúan. Este martes la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) manifestó su preocupación ante la negativa del Gobierno ecuatoriano de retirar la tasa aduanera.



“(La tasa) es un gravamen, sinónimo de impuesto, esto es enteramente recaudatorio. Se produce como consecuencia de que el Estado gasta más de lo que le ingresa. Y eso tiene consecuencias severas para el comercio”, aseguró el director ejecutivo de la CCG, Juan Carlos Díaz-Granados, durante una rueda de prensa ofrecida en el Edificio de las Cámaras, en el norte de la ciudad portuaria.



Alertó que no derogar la medida aduanera irrespetaría la seguridad jurídica de Ecuador, lo que dificultaría hacer negocios a largo plazo.



“Cuando uno hace negocios con las personas respeta los contratos”, dijo Díaz-Granados. Y afirmó que la resolución de Senae afecta la competitividad del país tanto en el mercado nacional como internacional, lo que al final incidiría en el encarecimiento de los productos para la sociedad civil.