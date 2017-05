El Gobierno de Colombia y ELN inician segundo ciclo de diálogos en Ecuador

Los delegados del Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) inician este miércoles, 17 de mayo, el segundo ciclo de diálogos en un valle cercano a la capital ecuatoriana.

"Hoy inicia el segundo ciclo de conversaciones con la delegación del Gobierno Colombiano", escribió el ELN en su cuenta de Twitter, en la que mostró optimismo por los diálogos.

#DelegaciónELN Comandante Pablo Beltrán interviene en el inicio del segundo ciclo de conversaciones. pic.twitter.com/DaRfEt88IC — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 17 de mayo de 2017

"Llegando al 2 ciclo con mucho optimismo y ánimo para seguir construyendo paz con la Participación de la sociedad", apuntó.

Representantes del Gobierno de Colombia y del ELN mostraron ayer, martes 16 de mayo, en Quito, su optimismo ante el inicio hoy del segundo ciclo de conversaciones de paz, del que esperan avanzar en acuerdos que protejan a la sociedad civil del conflicto.



Los delegados colombianos, así como representantes de los países garantes del diálogo, desayunaron el martes con el presidente Rafael Correa, en el palacio de Carondelet, una cita en la que el gobernante comentó que las conversaciones que se adelantan en Ecuador "llenan de esperanza a todos los latinoamericanos".



Tras la cita, el jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo, subrayó la importancia de la predisposición al diálogo.



"El solo hecho de que la mesa esté funcionando, que tengamos un diálogo respetuoso entre las dos partes, de que por primera vez el ELN esté sentado en una mesa de negociaciones públicas, ya es un hecho de gran dignidad", valoró el negociador colombiano.



Señaló que el alto el fuego deber ser un "punto de llegada, no de salida", que debe estar precedido de acuerdos humanitarios que reduzcan la intensidad del conflicto y "que vayan sacando a los civiles no combatientes, inocentes, de los fragores y los rigores de la guerra".



"Cuando hayamos hecho ese camino del desescalamiento, estará sembrado el terreno fértil para llegar a un cese al fuego", apuntó y dijo que las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron cinco años y el diálogo público con el ELN lleva seis semanas, en las que se han creado "vínculos de confianza".



Pablo Beltrán, jefe de delegación del ELN, se mostró esperanzado de que puedan avanzar en la nueva ronda de negociaciones y de que la paz en Colombia se traduzca también en beneficios para naciones vecinas, como Ecuador.



Restrepo comentó el martes que están interesados en avanzar, pero "no a cualquier costo", algo que, supuso, también piensa el ELN, por lo que "más que correr, se trata de ir haciendo unos mojones de la paz que sean sólidos y estables", indicó.



Una fuente cercana a la Presidencia de Colombia dijo el martes a Efe que durante los primeros días del nuevo ciclo que inicia hoy se definirá el cronograma de trabajo, que se desarrollará a puerta cerrada.



"Van a seguir sesionando las dos submesas que se crearon en el ciclo anterior que son las de Acciones y Dinámicas Humanitarias y la de Participación (ciudadana)", declaró sin entrar en más detalles.