El Gobierno colombiano desmiente 'migración en masa' a Venezuela

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, negó el lunes 13 de febrero del 2017 que se esté produciendo una "migración en masa" de colombianos a Venezuela, tal y como aseguró el domingo el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Krüger indicó en una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, que el número de colombianos que cruzaron la frontera con Venezuela en 2016 fue 70 % inferior al de 2015.



"En 2015 se registraron salidas de más 371.521 colombianos hacia Venezuela, el año pasado se presentó una disminución a 109.580 personas. Una disminución de más del 70 % entre 2015 y 2016", destacó el funcionario.



Maduro afirmó el domingo que Venezuela había recibido en las últimas horas una migración "en masa" de colombianos a través del estado de Zulia, que limita con el departamento colombiano de La Guajira, fruto de "la continuación de la guerra civil en Colombia".



A pesar de que el responsable de migración del Gobierno colombiano se abstuvo de hacer valoraciones políticas de las afirmaciones de Maduro, sí señaló que en los últimos años se puede identificar "claramente" una disminución en el flujo migratorio de Colombia a Venezuela.



"Históricamente Venezuela ha sido el segundo país de destino de los colombianos en el exterior, así lo ha sido por décadas con excepción del año pasado cuando pasó al octavo lugar", afirmó Krüger a la prensa.



Asimismo, el funcionario aseveró que los colombianos "ya no están viajando de la misma manera a Venezuela. Eso lo dicen las cifras", añadió.



Por otra parte, Krüger señaló que Venezuela es el segundo país que más inmigrantes manda a Colombia y cifró en casi 40.000 el número de ciudadanos del país vecino que tienen una Cédula de Extranjería colombiana, de las 110 000 que hay ahora en circulación.



Esa cifra no refleja sin embargo el elevado número de venezolanos que en los últimos años han llegado a Colombia en busca de mejor vida.



Finalmente, el director de Migración Colombia afirmó que el país no tiene ningún reporte de desplazamientos "masivos" a Venezuela y recordó que el Gobierno tiene la obligación de controlar los siete puntos "formales" de control, por los que, aseguró, "no pasaron esas personas".