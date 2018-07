Gobierno de Chile dice que Servicio de Menores 'no da para más' y debe cerrar

LEA TAMBIÉN

El ministro chileno de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, dijo hoy, martes 3 de julio de 2018, que el cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile "no da para más" y "hay que cerrarlo". Esta decisión se la toma tras saber que 30 personas, 16 de ellos niños, fallecieron en los primeros tres meses del 2018 en centros colaboradores.

En declaraciones que difunde radio Cooperativa, Larraín aseveró que "hay personas que son infractores juveniles, que afuera de los recintos que dependen del Sename a veces entran en riñas o en otras situaciones y ocasionalmente fallecen, por lo tanto, todos los meses tenemos situaciones de esta naturaleza".



Añadió que todo ello describe un cuadro "muy negativo", que es el que se debe cambiar "generando un nuevo servicio de protección, un nuevo servicio de reinserción social, porque el Sename no da para más, hay que cerrarlo lo antes posible", sostuvo.



El Sename ha sido criticado durante años, pero su crisis estalló definitivamente en abril del 2016 con la muerte de una niña de once años llamada Lisette Villa, quien falleció asfixiada cuando sus cuidadores la sometieron a apremios ilegítimos y tormentos, según un informe del Servicio Médico Legal aportado por la Fiscalía.



Poco después, en octubre del 2016, la opinión pública chilena se conmocionó con la noticia de que 1 313 niños murieron en centros colaboradores del Sename en los últimos once años.



Aquel escándalo derivó en una interpelación a la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien finalmente acabó renunciando al cargo. En la actualidad, un proyecto que reforma el Sename se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados.