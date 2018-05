Gobierno encarga a Carlos Pérez el Ministerio de Minería y el Consejo Sectorial de Infraestructura y Recursos Naturales no Renovables

LEA TAMBIÉN

El miércoles, 30 de mayo del 2018, el presidente Lenín Moreno, a través del Decreto 424 dispuso que el Ministerio de Minería quede a cargo de Carlos Pérez, titular de Hidrocarburos.

Pérez también será responsable del Consejo Sectorial de Infraestructura y Recursos Naturales no Renovables. En el documento se precisa que “una vez concluido el proceso de fusión por absorción dispuesto en el Decreto Ejecutivo No.399 del 15 de mayo de 2018, la articulación del Consejo Sectorial de Infraestructura y Recursos Naturales no Renovables la ejercerá el titular del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables”.



Además, Moreno establece que mientras dure el proceso de fusión “el Comité de Licitación Hidrocarfurífera (COLH) podrá funcionar con los siguientes miembros: 1. El Viceministro de Hidrocarburos que lo preside, 2. El Secretario General de la Presidencia de la República, o su delegado, 3. El Coordinador General Jurídico del Ministerio de Hidrocarburos”.

El Decreto 399 establece que el Ministerio de Hidrocarburos absorba al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos.



Cuanto Hidrocarburos termina el proceso de fusión y absorción debe pasar a llamarse Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.