El Gobierno argentino cita a Odebrecht ante falta de avance de la Fiscalía

El Gobierno argentino, a través de la Oficina Anticorrupción, convocó a directivos de la constructora brasileña Odebrecht para que den toda la información sobre supuestos delitos de corrupción cometidos en el país, dado que consideran que la Fiscalía no está siendo efectiva en sus investigaciones.

Según explicó hoy, 23 de mayo de 2017, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, "la Justicia, por diversas razones y, además, por algunos obstáculos de la Procuración General no ha podido develar la información" necesaria para aclarar los supuestos hechos de corrupción relacionados con Odebrecht en Argentina.



"Hay una orden muy precisa del Presidente de colaborar con la Justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos USD 35 millones que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país", agregó, según difundió hoy la Presidencia argentina en un comunicado.



Por ello, el Ministerio de Justicia asumió la iniciativa y, a través de la Oficina Anticorrupción, dio a los directivos de Odebrecht -que cuenta con importantes contratos de obra en Argentina- la posibilidad de que aporten directamente a ese organismo toda la información que tienen, sin depender de acuerdos con la Fiscalía argentina.



"Convoco a Odebrecht a dar información a la oficina anticorrupción sobre los delitos cometidos en el país", avanzó la noche del lunes el ministro en su cuenta de Twitter, después de que una de las referentes del oficialismo, la diputada Elisa Carrió, opinara que tanto el espectro político como el judicial y empresarial se estaban haciendo los "distraídos" con el caso.



Los detalles solicitados van desde los números de cuentas bancarias en los que supuestamente se depositaron sobornos a cualquier otro detalle que pueda arrojar luz sobre posibles hechos de corrupción, indicaron a Efe desde el Ministerio de Justicia.



En declaraciones a Radio Mitre, la responsable de la Oficina Anticorrupción argentina, Laura Alonso, explicó hoy que el Ejecutivo de Mauricio Macri entiende que la estrategia del Ministerio Público Fiscal, dirigido por la procuradora Alejandra Gils Carbó (considerada cercana al kirchnerismo), "ha fallado o no ha tenido la efectividad que se espera" en estos casos.



"Lo que queremos es que la compañía Odebrecht aporte la mayor información al mayor detalle. No nos sirve información general. Es muy probable que a partir de la identificación de esas cuentas y esas coimas podamos descubrir otras coimas y otros chanchullos", añadió Alonso.



Las investigaciones en Argentina contra Odebrecht aluden a presuntas irregularidades y sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento de Argentina, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008.



Por dicha causa están imputados varios funcionarios de la empresa pública -como su extitular, Carlos Ben- y representantes de las contratistas, entre las que se encuentra Odebrecht, implicada en el escándalo de corrupción brasileño "Lava Jato".



Este expediente salpica a altos cargos del kirchnerismo (2003-2015), como el exministro de Planificación Julio de Vido, pero los vínculos irregulares con Odebrecht también tienen en la mira de la Justicia al actual jefe de Inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas.