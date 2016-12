Gloria Ordóñez declaró contra Orlando Pérez

Para este martes 27 de diciembre quedó establecida la audiencia de juzgamiento en el caso que sigue Gloria Ordóñez contra Orlando Pérez, director del diario Público El Telégrafo, por una supuesta agresión física y psicológica.

La tarde de ayer, 21 de diciembre del 2016, se realizó la diligencia de testimonio anticipado que solicitó Ordóñez, en la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia, del Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil.



A la diligencia, que se inició a las 15:00, acudió la joven junto a su abogado Hernán Ulloa. Él dijo que Pérez lo hizo con su defensor.



Cuando terminó de rendir su versión, después de una hora y media, Ordóñez explicó que se ratificó en lo que dijo en su denuncia del 6 de diciembre pasado. “El me agredió en su casa”, añadió.



Según Ulloa, solicitó el testimonio anticipado para que su defendida no sea expuesta nuevamente en la audiencia del próximo martes ante “su victimario”, como una medida de protección, explicó.



Durante el testimonio anticipado la joven contó cómo fue supuestamente ultrajada. “Ella dijo que Pérez la agarró de los cabellos y la arrastró por el piso, para botarla de su casa”, indicó Ulloa.



Según contó el abogado, en la diligencia no intervino Pérez solo su abogado quien le realizó varias preguntas. “Pero no refutó el informe médico realizado al siguiente día de la agresión. El cual da tres días de recuperación a mi defendida” sostuvo Ulloa.



Hasta el cierre de la edición no fue posible obtener la versión de Pérez, ya que no apareció por el acceso principal del edificio judicial donde se realizó la diligencia.



El caso salió a la luz el pasado 12 de diciembre, luego de que Ordóñez hiciera pública en sus cuentas de redes sociales, una denuncia por presunta agresión que habría sufrido en el departamento de Pérez.



Además, se han divulgado videos. La Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia emitió una boleta de auxilio a la joven. En el documento se dice que cualquier agente de la Policía prestará auxilio y protección que ella pida y detendrá a Orlando Pérez, si este llegase a atentar contra la integridad física, psicológica y sexual de la denunciante.



El mismo 12 de diciembre, Pérez denunció a Ordóñez por supuesta violencia psicológica. Al día siguiente, él se presentó ante la prensa y dijo que no tenía relación sentimental con la joven y solo tuvo “encuentros casuales”.



Además, afirmó que era un tema privado “y así será tratado en adelante”. Sus declaraciones generaron críticas. Un grupo de asambleístas y el colectivo Mujeres por el Cambio pidieron la destitución del cargo.