Jorge Glas cuestiona al presidente Lenín Moreno y dice que seguirá trabajando

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, aseguró este 2 de agosto del 2017 que no dejará de ejercer sus funciones en el actual Gobierno.



La aseveración la hizo a través de un comunicado difundido por su equipo de prensa, poco después de que el presidente Lenín Moreno dijera, en un acto con los prefectos del país, que tomaría decisiones sobre los casos de corrupción.

En el documento de Glas, el Segundo Mandatario le recuerda al presidente Lenín Moreno que los dos fueron elegidos por la mayoría de los ecuatorianos para continuar los cambios que inició el “líder Rafael Correa Delgado”.



En la misiva también le dice al Jefe de Estado que fue electo candidato a la Presidencia gracias a la confianza de todo un movimiento político que tiene “principios ideológicos muy claros y firmes, que no se negocian ni se ceden”.



En esa línea rechazó los cuestionamientos hechos por el Presidente en cuanto al manejo económico del anterior gobierno. “Le recuerdo que él también fue parte del gobierno de Rafael Correa que hoy pretende cuestionar y poner en entredicho. ¿A él también le van a cuestionar sus actuaciones como vicepresidente o delegado en Ginebra?”, indicó.



Además, Glas cuestionó la frase de Moreno la noche del pasado 31 de julio: “si alguien quiere, a pretexto de lealtad, que yo solape a los deshonestos, bórreme de su lista de incondicionales y leales”.

Refirió que es inaceptable y que jamás han encubierto corruptos, al contrario los han denunciado y reiteró que no tiene miedo a la persecución.



“¿De dónde saca que se le ha pedido que encubra a algún corrupto? ¿O acaso está preparando el terreno para perseguir a sus antiguos compañeros para saciar la sed de venganza de sus nuevos amigos?”

Comentó que Moreno conocía la situación económica del país, pues fue parte del Gobierno. “¿Por qué en campaña no cuestionó las cifras económicas?”.



Según el Vicepresidente se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. Y, anotó, se construye un escenario propicio para la corrupción institucionalizada.



“Que quede bien claro: una cosa es que ocurran casos de corrupción en un gobierno; otra, muy distinta, es crear las condiciones para que un gobierno entero sea corrupto. Durante 10 años la Revolución Ciudadana combatió la corrupción, haciendo leyes, creando instituciones y procesos que impidan los actos de corrupción. Y lo logramos”.



Sin embargo, aseguró, se dieron casos de corrupción, que él mismo denunció. “Pero hoy se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucaram, al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país: la banca del Feriado Bancario, los malos empresarios acostumbrados a explotar a sus trabajadores, los de las barcazas…”.



Puntualizó, además, que no se puede quedar callado ante los supuestos pactos entre el Gobierno y partidos políticos de la oposición. “No puedo esperar más, aunque el presidente Lenín Moreno me lo haya pedido cuando expresé mi rechazo a los nombramientos de gente de los Bucaram en puestos clave del Gobierno. Lo reconoció y me pidió que espere, que ya lo iba a resolver, que le dé tiempo. Ya no hay tiempo".



Entre los casos, él citó la supuesta entrega de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Cnel) a los Bucaram y la entrega del control de los medios públicos a representantes de los medios privados.



Comunicado del 2 de agosto del 2017 del vicepresidente Jorge Glas: