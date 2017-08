Vicepresidente Glas dice que el retiro de sus funciones fue una retaliación política

Para el vicepresidente Jorge Glas, el haberse quedado sin funciones -a través del Decreto Ejecutivo 100, firmado por el presidente Lenín Moreno- fue la consecuencia de hablar con “frontalidad” sobre el Gobierno actual.

En una rueda de prensa organizada por su equipo de comunicación la tarde de este jueves 3 de agosto del 2017, reconoció que se siente liberado y que pese a la medida seguirá trabajando.



Glas ingresó a un salón, en el tercer piso de la Vicepresidencia, que estuvo abarrotado de periodistas y funcionarios públicos. Los últimos aplaudieron al verlo cruzar la puerta. Allí se encontraba Fernando Alvarado, exministro en el período del expresidente Rafael Correa.



Los asambleístas Carlos Viteri, Carla Cadena, de la Comisión de Fiscalización, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Mesa de Justicia y Sofía Espín también llegaron hasta la Vicepresidencia. Aunque ninguno acompañó a Glas en la comparecencia ante los medios.



El Vicepresidente criticó la decisión del Presidente y dijo que ya lo esperaba. Además aseguró que se trata de una retaliación política "por actuar conforme a lo que me dicta mi conciencia”. Yo no podía –agregó- estar impávido, sentado alado de una persona que continuamente atacaba nuestro proyecto Revolucionario.



Según Glas, sus críticas fueron el detonante de su salida."Me han retirado todos mis cargos de Vicepresidente de la República, por opinar, por criticar, por denunciar", dijo. También en su discurso volvió a mencionar las supuestas alianzas que asegura se han hecho desde la Presidencia con la familia Bucaram (opositora). Y agregó que Moreno traicionó la decisión del pueblo, pues él también fue ganador en las últimas elecciones.



"Me retiraron las funciones por pedido de Abdalá Bucaram, Guillermo Lasso, grandes empresarios y la Izquierda Democrática... Traicionando de esta manera al pueblo ecuatoriano que dio la victoria a un binomio, el binomio Lenín Moreno-Jorge Glas, que venció en las elecciones con un plan de gobierno, con una ideología, no solamente con construir casas".



De esta forma criticó el proyecto emblemático del Gobierno, la misión Casa Para Todos, que justamente arrancó esta semana con alianzas con alcaldes de varias tendencias políticas.



"Con y sin funciones especiales seguiré trabajando por mi Patria", dijo Glas. Y explicó que no renunciará y que ahora, al quedarse sin funciones, recorrerá el país a través de las carreteras, pues también se le inhabilitó el uso del avión presidencial.



"Estaré por ahí, sí me quitan el carro también, estaré con mi camioneta, recorriendo con los ciudadanos el avance de las obras", agregó.