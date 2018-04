Gen Rhea asumió temporalmente la Fiscalía  General del Estado

LEA TAMBIÉN

Gen Rhea será temporalmente el fiscal general del Estado. Este viernes, 27 de abril del 2018 ascendió a ese cargo tras la destitución y censura política que la Asamblea Nacional impuso a Carlos Baca Mancheno.

Rhea se desempeñaba como fiscal provincial de Imbabura, desde el 2016. Y era el tercer mejor puntuado en el escalafón de la institución.



El 19 de marzo pasado, Thania Moreno, quien es la fiscal subrogante titular y debía suceder a Baca, fue suspendida de sus funciones por 90 días, como una medida cautelar debido a las cuatro denuncias que ha recibido ante el Consejo de la Judicatura (CJ).



Por lo anterior, el 1 de abril se encargó ese puesto a Rhea. Esa acción se fundamentó en una recomendación jurídica de la Procuraduría General del Estado (PGE). Esta institución explicó que el cargo le correspondía al agente fiscal mejor puntuado y de mayor rango.



Con estos antecedentes Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, informó que Rhea debía asumir el cargo que hasta anteayer ocupaba Baca. Y lo debe hacer inmediata y automáticamente, sin necesidad de una acción de personal ni de una designación.



El nuevo Fiscal General tiene 35 años. Se recibió como abogado en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y tiene títulos de maestría, especialidad y diplomado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica Indoamérica.



Fue docente universitario. Empezó su carrera fiscal hace 15 años. Fue asistente de fiscales (2003), secretario de fiscales (2006) y agente fiscal desde el 2009, en el Servicio de Atención Integral, Actuaciones Administrativas, Delitos Flagrantes, Soluciones Rápidas, Personas y Garantías y Violencia de Género.



El personal de comunicación de la Fiscalía General informó que Rhea tenía previsto mantener ayer reuniones con los funcionarios de la entidad luego de asumir la dignidad.



La suspensión de Thania Moreno y, por lo tanto, el encargo de Rhea, culminarán el 17 de junio. A partir de esa fecha, la titularidad de la Fiscalía General dependerá de la resolución sobre las denuncias que suspendieron a Moreno.



Los procesos de investigación los lleva la Dirección Provincial de Pichincha de la Judicatura. Esta instancia emitirá un informe, con una recomendación sobre los casos que están en manos del Pleno de la Judicatura. Si la decisión es declarar inocente a Moreno, ella volverá a su cargo como subrogante y, por ende, como titular. Y Rhea pasará a la Fiscalía de Imbabura.



La subrogación, independientemente del fiscal que la ejerza, durará hasta que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio designe al nuevo Fiscal General.



Este viernes en la tarde, esa instancia indicó que todavía no recibía la notificación de la Asamblea sobre la destitución y censura de Baca. “Una vez que esto suceda, los consejeros analizarán el tema y emitirán un pronunciamiento”, se manifestó.



El Cpccs no solo tiene que designar al nuevo Fiscal. Además, tiene en sus manos un proceso de evaluación a Carlos Baca, según lo aprobado en el referendo de febrero pasado.



Este proceso se diseñó para comprobar el cumplimiento de las funciones de las autoridades de control que fueron designadas por el Cpccs. Y, en caso de que el resultado sea negativo, tienen la potestad de destituir a las autoridades.

Baca presentó un informe de gestión que, de todas formas, será analizado por el equipo evaluador. Así como las 125 denuncias que la ciudadanía presentó en su contra.



La consejera Myriam Félix considera que la destitución y censura anticipada por parte de la Asamblea facilita el trabajo del Consejo, puesto que ese proceso político servirá como un nuevo insumo.



Ramiro García, titular del Colegio de Abogados de Pichincha, explica que la censura de Baca es adecuada, porque en los 11 meses que estuvo en funciones “hubo impunidad en los casos de corrupción”. Ahora es “imperante” que el Consejo transitorio agilite el nombramiento del nuevo Fiscal General, para garantizar la institucionalidad en el país.



La designación del nuevo titular no tiene plazo, pero la Ley del Cpccs norma la realización de los concursos de oposición y méritos. Las fases de estos procesos se regulan a través de los reglamentos que emite la autoridad.

El Transitorio tiene planificado modificar los documentos que se venían utilizando. Se mantendrán las comisiones ciudadanas de selección y las veedurías de los procesos.



Pero ya no habrá una convocatoria por cada autoridad. La idea inicial es hacer un solo llamado y conformar un banco de ciudadanos para que se vayan incorporando en cada concurso. Los reglamentos están a cargo de la comisión presidida por el consejero Xavier Zavala.



La intención es que las normativas estén listas luego de la finalización de las evaluaciones, que podría tomar entre cuatro o cinco semanas, para que haya sincronización en caso de que otros funcionarios sean cesados producto de una mala calificación.



Además de la Fiscalía, están pendientes las designaciones de los titulares de las superintendencias de Comunicación y Economía Popular, Contraloría y Procuraduría. Aunque en el primer caso el proceso no avanzará, mientras la Asamblea no decida sobre la eliminación de la Supercom.



En contexto

Con la destitución de Carlos Baca como titular de la Fiscalía General del Estado -determinada por la Asamblea- y la suspensión de Thania Moreno como fiscal subrogante, el imbabureño Gen Rhea asume ese puesto. Esto, mientras el Cpccs nombre a su reemplazo.