Gavis Moreno, directora de cárcel de mujeres, fue sepultada en Guayaquil

Los restos de Gavis Moreno, directora del Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil, fueron sepultados la tarde de este 29 de marzo del 2018. El entierro se efectuó en el camposanto Jardines de la Esperanza, en el noroeste de Guayaquil.

La mujer de 46 años fue asesinada con 12 disparos la noche del 27 de marzo. Ella fue interceptada por desconocidos cuando iba en una camioneta en la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario. Fue llevada de urgencia al centro hospitalario donde no se pudo reanimarla.



El sepelio se desarrolló entre quejas de los familiares por una supuesta falta de protocolos en la seguridad de la funcionaria. El conductor del automotor resultó herido y fue hospitalizado.



Uno de los familiares, que prefirió la reserva de su nombre, cuestionó que ella no haya contado con custodia policial. Ese día ella había terminado su jornada laboral y se dirigía a su domicilio.



Dayana Rosales, una de las sobrinas de la funcionaria, dijo que no detectaron amenazas. Sin embargo, reclamó la falta de seguridad por el riesgo que implicaba su trabajo. “con ella ya son tres los directores que han muerto. Queremos que se haga justicia”.



Su cuerpo fue velado en la cooperativa Vencer o Morir, en la isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Los parientes indicaron que desconocían sobre alguna amenaza, pues la víctima, indicaron, era reservada sobre su trabajo en el centro de reclusión.



El coronel Víctor Aráus, de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased), indicó el 28 de marzo que Gavis Moreno habría recibido amenazas de muerte en días anteriores, pero que no denunció la situación.

Aráus sostuvo que las investigaciones apuntan a que las amenazas salieron del interior del centro y también la orden de asesinato. Dijo que la víctima no contaba con el resguardo.



La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, confirmó el miércoles que la directora no contaba con resguardo policial. “Los directores de los centros de rehabilitación, cuando tenemos la sospecha de que pueden enfrentar algún peligro, pueden solicitar resguardo. En el caso de Gavis Moreno teníamos el reporte de ninguna alerta”, dijo.

[BOLETÍN] Ministra de Justicia se solidariza con familiares de Gavis Moreno y condena el hecho que acabó con su vida ➡️ https://t.co/V6sUGJmmnQ pic.twitter.com/tVReIbMlLg — Justicia Ecuador (@Justicia_Ec) 28 de marzo de 2018



La fiscal del Guayas, Patricia Morejón, comentó este 29 de marzo que la versión del conductor será clave para aclarar, por ejemplo, por qué la funcionaria viajaba en la parte delantera y con el vidrio abajo; además por qué se optó por una ruta diferente.



En el sepelio estuvieron presentes los miembros del colectivo Mujeres de Asfalto, al que pertenecía Moreno. Ellas llevaron pancartas con el mensaje “Ni una menos” y “Justicia”.