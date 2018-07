En la mayoría de las gasolineras de Cuenca solo se vende Súper y diésel

LEA TAMBIÉN

La gasolina Ecopaís está agotada en la mayoría de las estaciones de servicio de la provincia del Azuay este miércoles 18 de julio de 2018, de acuerdo con la información de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Azuay.

Por ello, solo se comercializa Súper y diésel. Eso ocurrió tras la masiva demanda que se registró el martes 17 de julio, tras la difusión en redes sociales sobre un daño en el poliducto Pascuales-Cuenca.



En la mayoría de las 30 gasolineras de la provincia prácticamente no hay colas de automotores. Algunas estaciones como la ubicada en las avenidas de Las Américas y Gran Colombia si hubo Ecopaís la mañana de este miércoles 18 de julio del 2018.



El gobernador de Azuay, Javier Enderica, señaló que durante este día se normalizará el bombeo de la gasolina Ecopaís a través del poliducto.



Según él, se intentó hacer la noche del martes, pero había la presencia de GLP, que fue bombeado en primera instancia. Por ello, se decidió esperar.



Enderica reiteró que para ello cuenta con el plan de contingencia establecido por Petroecuador. Este consiste en que las estaciones de servicio se surtan de los carburantes en la terminal de La Troncal, ubicada en la zona costanera de la provincia de Cañar.

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles de Azuay, Carlos Salazar, aseguró que las 17 estaciones de servicio de su gremio han enviado tanqueros hasta La Troncal para traer Súper porque no es rentable traer Ecopaís.



Él explicó que el transporte de un galón de Ecopaís les cuesta entre USD 0,07 y 0,08 y no pueden asumir porque el margen de ganancia es de USD 0,13 por galón, en esta gasolina. En el caso de la Súper es diferente, agregó, porque el margen de utilidad supera los USD 0,40.

Petroecuador difundió el martes 17 de julio de 2018 un comunicado explicando que se presentó un daño en los tres grupos de bombeo por exceso de vibración e incremento de temperatura en la estación La Delicia, que es parte del poliducto. Además, indicó que el bombeo hasta la terminal de Chaullabamba, en el norte de Cuenca, se reanudó a las 05:10 del martes.