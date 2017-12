Gasolineras cerrarán en Guayaquil por ocho horas para evitar riesgos de incendios

Las gasolineras en Guayaquil suspenderán la venta de combustible durante ocho horas para evitar riesgos de incendios ante la quema de monigotes.

La restricción regirá desde las 22:00 del 31 de diciembre del 2017 hasta las 06:00 del 1 de enero del 2018 y es parte de las acciones preventivas que realiza el Cuerpo de Bomberos de la urbe.



Esta disposición no afecta a los minimarket ubicados en las gasolineras que si tendrán atención al público en ese horario. La institución bomberil además recuerda que los años viejos gigantes que tradicionalmente se construyen y exhiben en el Suburbio porteño, no podrán ser quemados como se lo hacía anteriormente. Sus propietarios deben desarmarlos en partes y luego botar sus restos.



La gran longitud de las estructuras aumenta el peligro de que las llamas contaminen a las viviendas y edificaciones aledañas. Esta medida se implementó por primera vez desde el año anterior.



En tanto, el Cabildo advierte a la ciudadanía que debe cumplir con la ordenanza municipal que regula la quema de monigotes, vigente desde 2015. El documento dispone que esta actividad únicamente será permitida en calles de hormigón o en las vías rellenadas con cascajo. Se prohíbe la quema en calles asfaltadas y zonas regeneradas.



La afectación a esos bienes públicos serán de responsabilidad del propietario o arrendatario del predio más cercano a donde se cometió la infracción. Quienes no acaten la ordenanza, serán detenidos durante siete días sin perjuicio de una multa económica o el pago por el daño ocasionado.



En cuanto a la recolección de basura, el Consorcio Puerto Limpio anunció que redoblará acciones para garantizar la limpieza y barrido en las calles, por lo que solicita a la ciudadanía que saquen sus desperdicios antes del horario habitual o posterior a la quema de monigotes, ya que el servicio se suspenderá entre las 23:30 y las 00:30.

Además advirtió a las personas que verifiquen si las cenizas están totalmente apagadas previo a depositarlas en fundas de basura, a fin de evitar flagelos.