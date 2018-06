Gama y TC arrastran otros USD 3,5 millones de pérdidas por el fútbol

LEA TAMBIÉN

El manejo en las transmisiones del campeonato de fútbol local, por parte de los canales incautados Gama TV y TC Televisión, nuevamente presenta observaciones de la Contraloría.

El reciente informe DNA4-0024-2018 de la Contraloría revela que tras la liquidación del campeonato nacional de fútbol del 2016 hubo una pérdida de USD 3,5 millones.



A este monto se suman otros USD 2,8 millones de pérdidas anteriores por transmisiones del 2014 y 2015, según el informe DAAC-0065-2017 del órgano de control.



Ambos canales tenían un contrato de cinco años (2013 al 2017) por los derechos del campeonato local con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuando Luis Chiriboga era su presidente (hoy procesado por lavado de activos por el caso ‘FIFAGate’).



En la liquidación de hace dos años se incluyó valores pendientes por cobrar de USD 1,4 millones a favor de las dos televisoras. De esta cantidad, USD 750 000 corresponden a rubros por saldar de RTV Ecuador (canal Ecuador TV), que actualmente es parte de la Empresa de Medios Públicos. Esta deuda es por los partidos del campeonato de fútbol del 2016 que fueron transmitidos por el canal estatal.



La gerencia de Medios Públicos admitió a la Contraloría que “Ecuador TV ha efectuado transmisiones de los partidos del Campeonato 2016 sin contar con un contrato legalmente suscrito, en el cual se hubieran establecido las condiciones y el valor a pagar por los derechos de transmisión correspondientes”.



Entre las recomendaciones del informe se dispone al liquidador de Gama que firme un convenio de pago para el cobro de dicho valor a Ecuador TV. Es decir, Gama y TC subarrendaron los derechos para transmitir el fútbol sin una guía técnica ni un contrato de por medio con el canal estatal.



Según el descargo de TC ante la falta de un contrato de por medio, justificó que: “solo puedo indicar que nunca fueron formalizados por los administradores anteriores”.



Otros USD 100 000 están pendientes de cobrar a la empresa Servisky (servicios digitales), sin embargo la gerencia de la firma contestó en marzo pasado a la Contraloría que “a la presente fecha no mantiene obligaciones pendientes por cuanto el 13 de enero del 2017 se firmó un acuerdo de pago y se cancelaron los mismos”.



Agregó que se adjuntaron las pruebas de pago y se presentaron cheques.

Pero la entidad de control señaló que en “la auditoría no constató un documento en el cual se formalizó el adéndum por USD 100 000, que se detalló en la liquidación”.



La falta de financiamiento de los canales llevó a los dueños de los derechos a subarrendar y en el 2016 también entró en este negocio Teleamazonas.

TC y Gama vendieron los derechos de transmisión al canal privado en USD 3 millones (el 2016), pero en la liquidación final presentada por los canales incautados consta un valor por USD 2,7 millones.



De ese valor no hubo garantías en el contrato y, según Contraloría, Teleamazonas registra un pago pendiente de USD 600 000 por esa adquisición de los derechos. “Evidenciándose una inconsistencia, sin que exista un adéndum u otro documento que respalde los valores que se dejaron de percibir conforme al contrato”, detalla el examen. Teleamazonas transmitió partidos del torneo de fútbol 2016, pero luego dejó de hacerlo.



La Contraloría dispuso que se agilite el cobro de esos valores. “Nosotros estamos llegando a un acuerdo con TC y Gama y está solucionado el tema. No hay ningún problema. Está resuelto. Llegamos a un acuerdo hace unos 10 días”, declaró Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas.



Otro error administrativo, según la Contraloría, estableció que Gama debió pagar USD 100 000 a la operadora DirecTV por un incumplimiento de exclusividad. Los partidos del torneo fueron transmitidos por la operadora Claro a través de Gama. La Contraloría exige el cobro de esos valores a la firma.