Exfiscal Chiriboga ya fue indagado por la salida del país de Carlos Pareja 

Galo Chiriboga, exfiscal General, fue investigado por el viaje que realizó Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador, a España, tres semanas antes de que lo vincularan a un proceso por cohecho y por el que ahora cumple una sentencia de cinco años de cárcel.

Pareja abandonó el Ecuador el 28 de septiembre del 2016, según la Fiscalía. Su primer destino fue España, pero luego se dirigió a Miami, en los Estados Unidos, en donde se encontraba prófugo. El viernes 11 de agosto del 2017, Pareja Yannuzzelli llegó desde ese país y se entregó a la justicia ecuatoriana.



El viaje de Pareja fue motivo de una indagación previa en donde Chiriboga era sospechoso de haber supuestamente difundido información de circulación restringida. El Código Penal (art. 180) sanciona de uno a hasta tres años de cárcel a la persona que “difunda información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación previa”.



La denuncia de este caso la presentó Natasha Rojas, el 9 de febrero pasado. En su escrito pidió que se determine si Pareja fue alertado para que abandonara el país antes de que se inicie un proceso penal en su contra.



La investigación estuvo a cargo de la exfiscal Subrogante, Cecilia Armas, y el caso se tramitó en la Sala Penal de la Corte Nacional, por el fuero que tenía Chiriboga.



Armas presentó a los jueces nacionales un reporte telefónico realizado a la línea de Pareja Yannuzzelli. Según el detalle de llamadas, el número del exgerente de Petroecuador no recibió llamadas ni se realizó ninguna el 26 se septiembre del 2016, es decir dos días antes del viaje.



En febrero pasado, Pareja afirmó, en el episodio 11 de una serie de videos difundidos en redes, que el 26 de septiembre del 2016 recibió la llamada telefónica de un funcionario que le advertía que abandone el país.



En esos días, la Secretaría de Comunicación emitió una cadena nacional y rechazó la denuncia del exfuncionario. También aseguró que el 26 de septiembre Pareja no tuvo llamadas.



“No pueden decir que no tuve ninguna llamada el 26 de septiembre, hasta el Llanero solitario tenía un amigo. No es posible que mi esposa no me haya llamado, yo no la haya llamado… Cero llamadas, entonces para qué tengo teléfono. Secom, atentos por favor para la cadena, inventen aunque sea un número equivocado”, respondió Pareja, en otro video.



El reporte telefónico fue una evidencia para que la exfiscal Armas pidiera que se archive la denuncia y la indagación previa. El 12 de junio pasado, la Sala Penal de la Corte Nacional dispuso el archivo de este caso.