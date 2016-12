La presidenta de la Asamblea propuso eliminar el beneficio para mineras de Ley de plusvalía

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, propuso hoy 20 de diciembre del 2016, eliminar la disposición única sobre la ampliación del plazo que tienen las mineras para el pago del impuesto sobre las ganancias extraordinarias.

El planteamiento lo hizo en su ponencia en el Pleno de la Asamblea Nacional , donde se llevó a cabo el primer debate de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de los Tributos conocida como Ley sobre plusvalía.

Los legisladores iniciaron el análisis del texto desde las 10:20 de este martes.



La Presidenta, entre otras cosas, señaló que el proyecto de ley plantea una reforma a favor de las mineras que no guarda ninguna relación con el impuesto a la plusvalía.



El proyecto de Ley establece que las mineras pagarán el impuesto a los ingresos "extras" 48 meses después de que las firmas mineras recuperen sus inversiones. Actualmente, se comienza a pagar un mes después de que recuperen sus inversiones.



Con ello, según la titular del Legislativo, difícilmente "veremos ingresos extraordinarios hasta el 2021 de los cinco proyectos estratégicos que el Ministerio de Minería ha presentado a noviembre de 2016.



Por ello, sugirió "eliminar la disposición reformatoria única".

Días atrás, el ministro de Minería, Javier Córdova, indicó que "este es un impuesto que se aplica si se supera un precio base”.

Córdova, además, señaló que al no haber una normativa similar en ningún país, esta tiende a generar un problema.



“El inversionista no ve atractivo invertir si hay una carga tributaria excesiva entonces por eso se hizo una modificación, que implica un plazo adicional para que después de que recupere su inversión se le da un plazo adicional de 48 meses para que entre en aplicación el impuesto”, explicó el titular de la cartera de Estado.