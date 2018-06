El G7 apoya a Trump en cumbre con Kim pero no en el regreso de Rusia

LEA TAMBIÉN

Los líderes de siete de las naciones más industrializadas (G7) estuvieron la noche del viernes (8 de junio del 2018) de acuerdo respecto a la forma de abordar el confilcto con Corea del Norte, según fuentes diplomáticas, pero no así en cuanto a que Rusia pueda volver a formar parte del grupo tras su exclusión en 2014.

En la cumbre del G7 que se celebra en la ciudad canadiense de La Malbaie, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el apoyo del resto de mandatarios del grupo ante la reunión que celebrará con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio en Singapur.



Los gobernantes de Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido apoyaron los esfuerzos de Trump para lograr la desnuclearización irreversible de la península norcoreana.



Sin embargo, no hubo unidad respecto a la cuestión de si Rusia debe volver a participar en las reuniones del G7, que volvería a convertirse así en el G8.



El país fue expulsado del grupo tras anexionarse la península ucraniana de Crimea en 2014, pero Trump es partidario de que el presidente presidente ruso, Vladimir Putin, participe en la próxima cumbre.



"Rusia debería sentarse a la mesa de negociaciones", dijo Trump el viernes en Washington, antes de partir hacia la cumbre del G7 en Canadá. El nuevo primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, apoyó a través de Twitter la propuesta del Presidente estadounidense. Pero, según fuentes diplomáticas, nadie apoyó a Trump durante la reunión en La Malbaie, ante la falta de avances en el proceso de paz en Ucrania. Se argumentó que el G7 no debería cometer el error de fijar una línea roja y después no seguirla.



La decisión de que Rusia vuelva al grupo solo puede adoptarse si todos los países están de acuerdo.