El FUT y el Frente Popular se mostraron en contra del aumento salarial anunciado por el Gobierno

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Frente Popular, que agrupa a varias organizaciones sindicales se pronunciaron la mañana de este martes 20 de diciembre del 2016 en contra del aumento salarial anunciado por el Gobierno Nacional, la mañana de ayer, 19 de diciembre.

El Ministerio de Relaciones Laborales informó qué, en 2017, el Salario Básico Unificado (SBU) será de USD 375. Esto, según el Gobierno, representa un incremento de USD 9.



Sobre esto, Nelson Erazo, del FUT, señaló que el acuerdo entre trabajadores y empresarios anunciado por el Gobierno no es tal. “Para definir el incremento se reunieron un grupo de amigos y militantes de Alianza País. Nosotros no fuimos parte porque no podíamos avalar algo que está en contra de lo que dice la Constitución”, comentó.



Erazo señaló que lo que plantea la Constitución es que progresivamente, el SBU, alcanzará el costo de la canasta básica. Para estas organizaciones sindicales, en el tiempo que va el Gobierno no se ha cumplido.



Mesías Tatamuez, de la Cedocut, dijo que, en 2016, el SBU estaba en USD 366, la canasta familiar se ubicó en USD 691,88, lo que representa un déficit de USD 325. “Pueden subir USD 1 o USD 100. El problema con relación a la canasta continuará si no se congelan los precios de los productos de primera necesidad que son controlados por los monopolios de los supermercados”, dijo.



Otra razón por la que se oponen es que, según sus estadísticas, este aumento congela el salario del 85% de trabajadores. Esto porque, según Erazo, hay trabajadores que ya ganan ese salario o que, por ejemplo, ganan hasta USD 374, lo cual representaría el aumento de USD 1.



Estás organizaciones elaborarán un propuesta de Ley, dentro del Código del Trabajo, en el que plantearán nuevos mecanismos para definir el aumento anual. Erazo señaló que esto lo harán una vez que cambien las relaciones de poder en la Asamblea, después de las próximas elecciones.