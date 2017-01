En la Fundación Salva una Vida están preocupados por los últimos hallazgos de bebés abandonados

La fundación Salva una Vida está preocupada por los últimos hallazgos de fetos y bebés abandonados en varias ciudades del país. Carlos Feijoo, médico de profesión y representante de esta organización, anunció que dictará una serie de conferencias para tratar esta problemática.

La primera charla de este 2017 se realizará en Ambato el sábado 4 de febrero. A las conferencias están invitados especialmente jóvenes y adolescentes, la idea es que cada uno sea responsable con su cuerpo y su sexualidad, dijo.



A esta Fundación, ubicada en las calles Rumipamba E2-48 entre 10 de Agosto y República, norte de Quito, llegan jóvenes embarazadas y madres solteras en busca de ayuda. Micaela de 20 años llegó a la fundación hace cinco años, cuando estaba embarazada, “de Carlitos y Karen (esposa de Carlos Feijoo) he recibido mucha ayuda, me enseñaron a cuidar a mi bebé, también las voluntarias me han ayudado económicamente con leche y pañales y he podido seguir estudiando el colegio gracias a su apoyo. También me han enseñado a coser y tejer para en el futuro encontrar un trabajo”, señaló la joven.



La fundación Salva una Vida es una organización defensora de la vida, reconocida por el Gobierno, a través del acuerdo Ministerial No. 0923 del 10 de Marzo de 2010, publicado en el Registro Oficial No. 251. Esta organización no recomienda abortos, pero provee apoyo emocional y espiritual a mujeres con embarazos no planificados, información sobre alternativas al aborto, ayuda post-aborto y educación sexual. Todos los servicios son gratuitos y confidenciales, aseguró Feijoo.



Desde la primera semana de este 2017 se han dado hallazgos que han conmocionado a la ciudadanía. El domingo 8 de enero, un bebé de pocas horas de nacido fue abandonado envuelto en una funda en el sur de Quito. Después la alerta de la ciudadanía, fue trasladado a una casa de salud para ser atendido. Asimismo, la mañana de este jueves 19 de enero del 2017, el cuerpo de un bebé que no culminó su periodo de gestación fue encontrado en un baño público de un parque de La Armenia, en el valle de Los Chillos. El feto fue hallado alrededor de las 09:00. El pasado martes 17 de enero se encontró otro feto de entre siete y ocho meses de gestación en la calle Los Aceitunos, en el norte de Quito.



Carlos Feijoo hizo un llamado a las mujeres y “jovencitas que se sientan desesperadas y quisieran comunicarse con nosotros, estamos dispuestos a ayudarles”. Los números de contactos son: 022245511 / 0987864974.



Además, la organización trabaja con el sistema de voluntariado e invita a la ciudadanía que desee ayudar para que se una a esta labor.