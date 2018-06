Funcionarios públicos festejaron triunfo de Uruguay con brownies de marihuana y fueron atendidos de urgencia

LEA TAMBIÉN

Creyeron que podría ser una buena idea. Que a la algarabía natural por un posible triunfo en el debut de Uruguay en el Mundial de Rusia 2018, sumarle algo más potenciaría la felicidad. Fue por eso que un funcionario de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) preparó lo que parecían exquisitos brownies… con algo extra.

Esos "extras" eran cogollos de marihuana. Y no tuvo mejor idea que compartirlos con sus compañeros de trabajo en una dependencia oficial. Sin advertirles y darles la posibilidad de negarse. Resultado: a los pocos minutos que comenzaron a consumirlo, lejos de provocar risas, las víctimas comenzaron a experimentar mareos fuera de lo normal.



Fue tal la mala experiencia que una de las afectadas pidió que por favor se comunicaran con un servicio de emergencia ante el temor de estar sufriendo algún tipo de convulsión. "La sensación fue muy fea y una de las chicas se asustó mucho. Por eso llamaron a la coronaria", señaló uno de los presentes al diario El País.

El parte médico al que tuvo acceso el periódico uruguayo indicaba: "Tipo de consulta: en la mañana de hoy angustia por ingesta de brownies de marihuana. También por palpitaciones".



El funcionario es investigado por el Ministerio de Vivienda, dependencia de la cual depende el Dinama. Lo confirmó el secretario general de esa secretaría, Homero Guerrero, quien al momento del episodio se encontraba fuera del país.



"Hablé con la ministra. No hay un hecho claro, es medio confuso. Lo que me dijo la ministra es que la Dinama dispuso una investigación administrativa. Parece que no fue con un funcionario, sino con los que hacen la primera experiencia laboral. Pero parece, porque recién se dispuso una investigación hace un par de días", afirmó Guerrero.



Por el momento el joven que tuvo la idea de intoxicar con cannabis a sus compañeros de trabajo no fue expulsado de la dependencia oficial porque la investigación está en curso.



Pese a que Uruguay el consumo de marihuana está despenalizado, aún rigen las restricciones para su ingesta en ámbitos laborales y dependencias oficiales. La ley, en este punto, es clara: "Está prohibido fumar, mantener encendidos, consumir o ingerir productos de cannabis o a base de cannabis durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo o en ocasión de trabajo y, en general, durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador".



Lo que pretendió ser un festejo en el debut triunfalista de Uruguay ante Egipto, terminó en una desagradable experiencia en la Dinama.