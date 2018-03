Funcionarios pasan la noche en calles de París para alertar sobre situación de los sin techo

Pese a la nieve y a las temperaturas negativas, unos treinta funcionarios parisinos pasaron la noche del miércoles, 28 de febrero, a la intemperie para alertar sobre las condiciones de vida de las personas sin techo.

“¿Si dormí? No, no pude dormir. ¿Pero cómo podría dormir bajo la nieve? El termómetro marca -4ºC, ¿Cómo es posible dormir así? ” , dijo la madrugada del jueves Mama Sy, vicealcaldesa de la ciudad de Etampes, en la región parisina, que lanzó esta iniciativa.



Sy pasó la noche junto a una docena de funcionarios locales cerca de la estación de trenes de Austerlitz, donde acampan cada noche decenas de sin techo.



“No quiero quejarme”, explicó la funcionaria. “Sería indecente hacerlo sabiendo que hay gente que vive esta situación a diario”, agregó.



Desde principios de año, al menos 20 sin techo han muerto en la región parisina.



Estos funcionarios esperan ser “recibidos por algún ministro o por el presidente” Emmanuel Macron para hablar sobre la situación de estas personas, sobre todo ante las gélidas temperaturas procedentes de Siberia que afecta esta semana a gran parte de Europa.



Al menos 3 000 personas duermen en las calles de París, según los resultados de un operativo inédito realizado en febrero para contabilizar a los sin techo de la capital francesa.



Emmanuel Macron había prometido en julio pasado un techo para todas las personas que viven en las calles antes de finales de 2017. A inicios de 2018 reconoció que no había logrado su ambicioso objetivo.