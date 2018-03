Funcionarios municipales presentaron informe sobre revisión de avalúos

El Municipio capitalino revisó el avalúo de 14 263 predios, a través de la emisión de 5 266 resoluciones, según informó Francisco Pachano, director de Catastro de Quito.

El funcionario presentó estos datos, la tarde de este viernes 2 de marzo del 2018, durante una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito. Ahí se conoció cómo se estructuró la revisión de avalúos que el alcalde Mauricio Rodas dispuso el 8 de enero.



Pachano señaló que el número de resoluciones es menor al de predios revisados porque en ciertos casos, una misma persona solicita la revisión de los valores de varias propiedades, pero la respuesta incluye a todos en un solo documento.



El avalúo de esos predios bajó de USD 4 400 millones a 3 200 millones. Es decir que la valoración de esas propiedades se redujo en 1 100 millones con respecto de la definida el 1 de enero. El administrador general del Cabildo, Miguel Dávila, dijo que aún no se conocía cuánto dinero menos recibiría el Municipio por la reducción en el impuesto predial y otras tasas que se calculan a partir del avalúo catastral.



Pachano presentó mapas de calor sobre la ubicación de los predios que constan en los reclamos. Allí se señala que la mayor concentración de ellos se registra en el centro norte de Quito. Y en el caso de las parroquias rurales, la mayoría de casos está en Tumbaco.

Según Pachano, el mecanismo para que la revisión sea inmediata está en la web del Municipio desde el 19 de febrero y se realiza de forma individual conforme lo dispuesto por el Cootad y la Ordenanza Metropolitana 196. Es decir que cada persona debe realizar un trámite a través de la web, para conocer en cuánto baja su avalúo.

En una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito se conoció cómo se estructuró la revisión de avalúos que el alcalde Mauricio Rodas dispuso el 8 de enero. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



En la presentación del informe también estuvo procurador municipal, Gianni Frixone, quien explicó los argumentos jurídicos que respaldan el procedimiento que determinó el Cabildo.



Concejales como Jorge Albán (Alianza País) y Mario Granda (Vive) pidieron durante la presentación que se aclare por qué se decidió que se hiciera un reclamo individual en lugar de que el cambio se aplique de oficio, pese a que se había anunciado una revisión total de los avalúos de la ciudad.



Según Frixone, reformar la ordenanza de valorización de la ciudad no permite que se aplique una rebaja inmediata para los contribuyentes, porque de hacerse, solo aplicaría al siguiente período fiscal, es decir para el 2019.



Los concejales Susana Castañeda y Carlos Páez (AP) reclamaron por la forma en la que se entregaron los informes. Ellos consideran que presentaciones de diapositivas en la pantalla no son la forma correcta de entregar reportes al Concejo y pidieron que se remitan documentos con firma de responsabilidad.



Además, cuestionaron que se haya llamado a una sesión de Concejo para un tema tan importante como la valoración de la ciudad y su incidencia en el impuesto predial en un viernes por la tarde.



A la sesión llegaron varios ediles alternos, debido a que los principales no podían asistir por actividades previamente programadas. Alrededor de las 18:30 se suspendió la sesión, por pedido de Albán.