Fujimori mejora y pasa a la sala de cuidados intermedios de clínica de Lima

El expresidente peruano Alberto Fujimori dejó el mares, 16 de diciembre del 2017, la sala de cuidados intensivos y pasó a la de cuidados intermedios de la clínica de Lima donde permanece internado desde el pasado viernes, informó hoy su médico personal, Alejandro Aguinaga.

El médico indicó que Fujimori, quien fue indultado el domingo por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, presentó hoy "una evaluación más favorable" y por ese motivo fue trasladado a una zona de menor riesgo.

"Se estaba descartando que pudiera tener alguna pequeña embolia cerebral, felizmente las tomografías lo han descartado", precisó.



Aguinaga, quien también fue congresista fujimorista, aseguró que ve "mejor" al exmandatario y que comparten la posición de Kuczynski de que se debe buscar que "el Perú se sienta reconciliado".



También dijo que no puede "señalar nada" sobre los pasos que se seguirán luego de que Fujimori se recupere totalmente.



"No puedo señalar nada de ello porque no se ha conversado sobre el tema. No creo que se haya tomado alguna medida para ver a donde se va todavía", sostuvo.



Fujimori pidió hoy "perdón" por haber "defraudado" a una parte de sus compatriotas durante su Gobierno (1990-2000) y agradeció el indulto humanitario que le otorgó Kuczynski.



"Soy consciente que los resultados durante mi Gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco, por otro lado, que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", dijo el expresidente en un mensaje grabado en video en la clínica donde permanece internado.

En el mensaje, difundido en su cuenta oficial en la red social Facebook, Fujimori aseguró que la noticia del indulto humanitario le produjo "un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares".



Kuczynski otorgó el indulto humanitario y el derecho de gracia a Fujimori pocas horas antes de la Navidad, lo que sorprendió a sus compatriotas y generó manifestaciones de protesta y el rechazo de gran parte de la sociedad organizada y partidos políticos.

Protestas tras el indulto a Fujimori Miles de manifestantes marcharon pese a la Navidad, en contra del indulto , con carteles y banderas haciendo alusión a los crímenes de lesa humanidad por lo cual Alberto Fujimori fue condenado a 25 años. Foto: AFP Una manifestante sostiene una bandera de Perú con un mensaje contra el indulto. Foto: EFE Con banderas de Perú, protestaron en contra del indulto dado a Fujimori por el presidente Kuczynski. Foto: EFE La marcha de protesta recorrió céntricas calles de la capital de Perú bajo fuerte custodia de la Policía Antimotines. Foto: EFE Manifestantes enfrentan a la policía antimotines que impide el paso de una marcha en contra del indulto al ex presidente del Perú. Foto: EFE Miles de protestantes salieron a las calles contra el indulto otorgado a Alberto Fujimori, que le exime de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos. Foto: EFE Las protestas también solicitaban la salida del actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. Foto: EFE La policía antimotines impedía el paso a los manifestantes que salieron a las calles durante la Navidad. Foto: EFE Un miembro de la policía lanza bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que intentan llegar hasta el Palacio de Gobierno durante la protesta del pasado lunes (25 de diciembre del 2017). Foto: EFE Los protestantes sostienen la bandera de Perú durante la marcha efectuada por las calles de Lima. Foto: AFP ver en pantalla completa



El Presidente firmó el indulto solo tres días después de evitar su destitución por el Congreso, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido a Kuczynski indultar a su padre.



En un mensaje televisado, Kuczynski llamó el lunes "errores" a los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori en a 25 años de cárcel y aseguró que la decisión de indultarlo "quizá" ha sido la más difícil de su vida.



El expresidente fue condenado en 2009 como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.