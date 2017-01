10 frases que marcaron el discurso de Rafael Correa en la celebración de sus 10 años de Gobierno

El discurso que dio el presidente Rafael Correa, en el acto por los 10 años de su Gobierno, duró alrededor de 40 minutos. Este domingo 15 de enero del 2017 arrancó agradeciendo a las personas que llegaron desde diferentes provincias al encuentro y que permanecieron en la avenida 9 de Octubre, en el centro de Guayaquil, pese a la lluvia que se registró.

Ahí hizo un recuento de lo que considera han sido los mayores logros de su administración. Para Correa, el mejor termómetro del trabajo hecho ha sido el respaldo recibido en las urnas por los ecuatorianos.



También hizo referencia a las elecciones del 19 de febrero del 2017. Cree que la oposición está tratando de reducir la campaña en curso a los actos de corrupción. Recordó que en los comicios se incluirá la papeleta electoral sobre su iniciativa del Pacto Ético, para definir si los funcionarios públicos pueden ejercer si tienen bienes o capitales en paraísos fiscales.



A continuación, 10 de las principales frases que marcaron la intervención del Primer Mandatario, que en mayo próximo dejará oficialmente Carondelet y viajará a Bélgica para compartir tiempo con su familia.



1. “Todos se han beneficiado en la década ganada; los trabajadores más que duplicaron sus salarios, los empresarios triplicaron sus ganancias”.



2. “La oligarquía, y lo digo con pena, tiene más conciencia de clase que los pobres y la clase media. Con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías”.



3. “La dependencia petrolera ha bajado drásticamente. El ingreso ha sido apenas una quinta parte de los ingresos del Gobierno Central. Y en los dos últimos años ha sido cero”.



4. “Logramos que cerca de dos millones de ecuatorianos salgan de la pobreza. No se lo ha conseguido con asistencialismo. Hemos atacado las causas estructurales”.



5. “Frente a los problemas económicos nos creyeron un país de cobardes, que ante la primera dificultad nos rendiríamos. No entienden que Ecuador ya cambió. Dejaremos al próximo Gobierno una economía en crecimiento”.



6. “En los últimos meses hemos enfrentado el mayor caso de corrupción que ha sufrido el Gobierno. Que nos avergüenza y que hemos sido los primeros en combatir. Sin embargo, sostener que la corrupción deja en evidencia la falta de control y fiscalización (…) es un insulto y una puñalada en la espalda para los que nos hemos jugado la vida combatiendo la corrupción”.



7. “Se habla de la alternancia de los dirigentes políticos con el fin de evitar que se instauren privilegios ocultos ¿qué dirá Angela Merkel, con 12 años en el poder y buscando una reelección? ¿El mismo argumento no sería válido para toda persona con poder ya sea mediático, económico o religioso? Felizmente en democracia es el pueblo el que decide”.



8. “El Estado no debe sustituir a la iniciativa privada, pero tampoco debe someterse a ella pues es el representante del bien común. Un mal entendido concepto de subsidiaridad, nos lleva al estado mínimo neoliberal”.



9. “Ya el Papa ha rechazado, lo que llama cuatro pecados de los medios de comunicación. La calumnia, la difamación, la desinformación y la enfermedad de la coprofilia, es decir buscar siempre comunicar el escándalo”.



10. “Pretender que toda organización es buena, así rompa la normativa vigente, llame a la violencia, someta a sus miembros es una aberración. En nombre de supuestas ancestralidades no permitiremos la violencia. Nunca antes como en nuestro gobierno los indígenas han sido tan respetados y por eso gozamos de su apoyo”.