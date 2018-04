Francisco Rocha: ‘El Estado tiene que garantizar soberanía’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Francisco Rocha, director de la AEDEP.

¿Cómo entender los hechos violentos que están pasando en la frontera?

Es encontrarnos con una realidad que estaba presente, pero no habíamos cuantificado, no le dimos importancia. Estos hechos nos hacen saber los problemas que tiene la frontera norte en los últimos años. No hemos aprendido a manejarla porque la veíamos distante. Todos tenemos que aprender a manejar el tema. Como Estado, periodistas, sociedad, médicos. Aquí están en juego la democracia y las libertades.



¿Lo que ocurre en la frontera es un tema que compete a la sociedad en general?



Claro. No es un tema que compete solo a los periodistas. Es un tema que le compete al Estado ecuatoriano, al que le ha declarado la guerra un grupo delincuencial que ha generado todo esto.



¿Quién debería dar el primer paso en este aprendizaje para convivir con estos problemas?



Primero, que el Estado empiece a ejercer nuestra soberanía completamente. Me parece que en estos últimos 10 años no lo hicimos. El Estado debe garantizar la soberanía, como es su obligación, y el ejercicio de todas las tareas, no solo las periodísticas. Ahí están la libre circulación, la convivencia mutua, la solidaridad con los ciudadanos de frontera. Tenemos que aprender a tratar los temas y a enfocar el cuidado a la población de frontera.



¿Involucrar a más actores de la sociedad?



Las Cortes (de Justicia) tienen que aprender a manejar el tema con sus jueces y fiscales para que puedan ejercer el rol para el que están nombrados. La Policía y las Fuerzas Armadas deben contar con elementos para enfrentar algo que parece de otro país, pero que no lo es. Eso significa que Ecuador debe tener asistencia y ser parte de las convenciones por esta lucha contra el narcotráfico, el terrorismo. No tenemos que autorregularnos por temor.



¿Cómo no hacerlo cuando se convive con el miedo debido al secuestro de periodistas?



En el ejercicio periodístico, por una sola razón: eso vuelve visibles y discutibles los temas. Los periodistas son un objetivo, porque la sociedad está amedrentada. Es importante saber qué informar y qué no debe ser informado. No caer en una agenda de publicidad de determinados sectores. Defender el derecho a estar informados. Es una cosa que tenemos que estudiar y trabajar en conjunto con toda la sociedad.



¿Cómo atender a la gente que vive en esas zonas de la frontera norte donde se siente el temor?



Primero tenemos que garantizar que los niños vayan a las escuelas, que los hospitales estén funcionando, pero sobre todo el derecho a vivir donde está su tierra, donde han estado produciendo. Para que esa tierra donde han vivido toda su vida se garantice seguridad.



¿La seguridad debe ser una política de Estado?



El Estado tiene que ver una política social global. Escuché al director de una escuela de la zona fronteriza que dijo no saber si va a tener alumnos la próxima semana. Hay gente que está abandonado sus casas por temor. Hay que ir dando garantías para que ese temor se vaya transformando poco a poco en seguridad y tener un Estado capaz de dar seguridad a sus ciudadanos.