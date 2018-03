Expresidente francés Sarkozy, interrogado por presunta financiación ilícita de campaña

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue detenido este martes 20 de marzo del 2018 para ser interrogado por una presunta financiación ilícita proveniente de Libia para su victoriosa campaña electoral de 2007, dijo una fuente cercana al caso.

El exmandatario francés (2007-2012) fue detenido el martes por la mañana y estaba siendo interrogado por agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (Oclciff) en el suburbio parisino de Nanterre, precisó la fuente, confirmando una información del portal de investigación Mediapart y el diario francés Le Monde.



Sarkozy puede permanecer en detención provisional hasta 48 horas. Dependiendo del interrogatorio, puede ser puesto en libertad, convocado en una fecha posterior o presentado ante un juez en vistas de una inculpación formal.



Brice Hortefeux, un político muy cercano a Nicolas Sarkozy y quien se desempeñó como ministro del Interior durante su mandato, fue interrogado este martes 20 de marzo en el marco de la misma investigación, pero sin estar detenido, indicó la misma fuente.



Este caso salió a luz en 2012, cuando Mediapart publicó un documento que llevaba la firma de Musa Musa, el exjefe de los servicios de inteligencia libios, donde se afirmaba que el régimen de Muamar Gadafi había aceptado financiar con “50 millones de euros” la campaña presidencial de 2007 de Nicolas Sarkozy.

El expresidente francés,Nicolas Sarkozy, y el líder libio Muamar Gadafi durante una cena en el Palacio del Elíseo, en París, Francia. Foto: EFE