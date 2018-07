Autoridad forense colombiana espera tener resultados de cadáveres hallados en 72 horas

LEA TAMBIÉN

El director del Instituto de Medicina Legal de Colombia, Carlos Valdés, dijo este miércoles 4 de julio del 2018 que en unas 72 horas se tendrán los resultados de las necropsias practicadas a dos cuerpos hallados en el sur del país para determinar si corresponden a una pareja ecuatoriana secuestrada en la provincia fronteriza de Esmeraldas.

"Como en otros casos esperamos que en 72 horas o menos, salvo que se presenten circunstancias muy particulares que se pueden dar en cualquier evento, pero en la rutina nuestra logramos tener resultados antes de 72 horas", dijo el funcionario a Caracol Radio.



La Cancillería ecuatoriana dijo ayer martes 3 de julio que recibió información de la de Colombia sobre el hallazgo de unos restos mortales que "podrían corresponder" a de Katty Velasco Pinargote y Óscar Villacís Gómez, cuya desaparición fue informada por el Gobierno de ese país en abril pasado.



Los cuerpos fueron hallados en una zona selvática del municipio Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo son Ecuador.



El secuestro fue atribuido a un grupo armado de la disidencia de las FARC, también presunto responsable del cautiverio y asesinato de tres integrantes de un equipo periodístico del diario EL COMERCIO, cuyos restos fueron repatriados el pasado jueves 28 de junio.



Valdés, que está en Pasto, la capital de Nariño, a donde fueron trasladados los cadáveres, dijo que junto con otros funcionarios judiciales están "muy pendientes" de las necropsias proceso "que se inició este miércoles".



"Vamos a estar atentos con los familiares, a explicarles qué fue lo que pasó, cómo se recuperaron los cuerpos y una vez hayamos conversado con las familias, pues ya lo podremos hacer público", detalló Valdés.



Agregó que como la identidad es una responsabilidad "muy seria" del Instituto de Medicina Legal, se aplica "con todo rigor la ciencia y en estos casos el elemento más informativo que podemos tener a la mano y que lo hacemos más de rutina es el estudio molecular del ADN".



Según Valdés, el alto grado de descomposición de los cuerpos ha dificultado las labores de identificación, por lo cual se están aplicando todos los protocolos para poder tener una certeza del 100%.



Antes de partir de Ecuador a Colombia, Ana Velasco, hermana de Katty, dijo que viaja con la esperanza de que el cuerpo hallado no corresponda al de su familiar.



"Nosotros viajamos con la esperanza de que no sea mi hermana", dijo Ana, de 26 años y que se traslada a Colombia junto a dos de sus hermanas y su madre.



Aseguró en que las autoridades les han mencionado que no hay "nada confirmado" respecto a los cadáveres hallados.